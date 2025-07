“No estuvo a la altura...”: la feroz crítica de Mouche a Carlos Palacios en Boca

Carlos Palacios ha sido foco de elogios y críticas desde que llegó a Boca. Brilló en algunos partidos, pero su paso por el club también ha estado marcado por indisciplinas, polémicas y gestos que no pasaron desapercibidos.

El último en alzar la voz fue Pablo Mouche, exjugador de Boca y Colo Colo, quien no tuvo filtro al hablar de “La Joya” y su conducta fuera de la cancha. “No estuvo a la altura profesionalmente”, aseguró en una entrevista, apuntando a faltas graves que comprometen su presente en el Xeneize.

🎙️ ¿Qué dijo Pablo Mouche sobre Carlos Palacios en Boca?

El exdelantero fue claro y directo al evaluar la actitud del chileno en el club argentino:

“Palacios puede llegar a tener ese perfil de que no le importa nada. Lo demuestra en cada entrevista que da o con las indisciplinas o con los gestos, como el que hizo en la cancha de River”, lanzó en diálogo con el periodista Maxi Értola según consigna Dale Albo.

Y agregó: “Afuera es fácil hablar, estuve adentro y las cosas son difíciles de manejar, pero las tengo que marcar, porque le erra el camino”.

“Desde que llegó al club no estuvo a la altura profesionalmente (...) Eso de ir a la barra brava de Colo Colo un fin de semana, o irse otro fin de semana y no llegar al entrenamiento… Eso es no ser un profesional”.

Finalmente lanzó: “El gestito de frío a River lo paso como un ‘che, fuiste un boludo’... lo revertís jugando bien y estando a la altura de la camiseta, lo otro es antiprofesional”.

📊 ¿Cómo ha sido el rendimiento de Carlos Palacios en Boca?

Pese a su arranque prometedor, el rendimiento de Palacios se ha diluido en medio de cuestionamientos:

⚽ 21 partidos jugados

🕒 1.592 minutos en cancha

🎯 3 goles y 3 asistencias

🔻 Actuación muy criticada en el Mundial de Clubes 2025, especialmente por el penal errado ante Benfica

🔁 Irregularidad marcada entre partidos clave y ausencias determinantes

📰 ¿Qué polémicas protagonizó Carlos Palacios en Boca?

Carlos Palacios ha sido protagonista fuera de la cancha por razones poco futbolísticas:

📸 Fue visto en la barra brava de Colo Colo durante un fin de semana libre

❌ Faltó a entrenamientos, según revelaron medios argentinos

🧊 Su gesto “de frío” hacia River Plate tras un partido desató la furia en redes

🎤 Declaraciones poco autocríticas en entrevistas generaron malestar en el entorno del club

🔄 ¿Puede Carlos Palacios revertir su situación en Boca?

Según Mouche, la única forma de cambiar la percepción es en la cancha:

“Esto se revierte con fútbol. Si juega bien y se compromete, puede recuperar la confianza de la gente”.

En Boca no basta con talento: hay que responder en los momentos clave y mostrar compromiso total. Palacios tiene condiciones, pero su continuidad en el club dependerá de cómo cierre la temporada.

