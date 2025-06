¿Se aburrió de Boca Juniors? Carlos Palacios reveló los sorprendentes destinos que lo tientan fuera de Argentina

Carlos Palacios no lo ha pasado bien en Boca Juniors. A pesar de sus intentos por consolidarse, las críticas y el irregular presente del equipo lo tienen en el centro de la polémica. Sin embargo, lejos de hundirse, el extremo chileno ya piensa en lo que viene.

En una entrevista con el sitio oficial de Colo Colo, La Joya sorprendió al hablar abiertamente sobre su futuro. No sólo reconoció que sueña con volver al Cacique, también reveló qué otras ligas lo seducen y por qué siente que aún tiene cuentas pendientes en Sudamérica.

⚽ Carlos Palacios mira destinos impensados tras Boca Juniors y piensa en revancha

El delantero formado en Unión Española aseguró que, si bien su contrato con Boca sigue vigente, su carrera no se detiene. Y es que lejos de poner sus ojos en las típicas "grandes ligas" europeas, confesó un gusto especial por otras menos mediáticas. "Siempre me ha gustado el fútbol portugués y el holandés", dijo sin rodeos.

Pero no sólo Europa está en su radar. Palacios fue claro en que quiere volver a Brasil, donde alguna vez defendió a Inter de Porto Alegre y Vasco da Gama. "Me gustaría volver a Brasil, una liga explotada mal", sostuvo, reconociendo que no pudo rendir como quería en su paso anterior. "No fui fuerte de mente y me dejé llevar por situaciones que no me dejaron explotar", agregó.

🔙 El regreso a Colo Colo no se descarta

La conversación también sirvió para ratificar su amor por Colo Colo. Palacios fue categórico: "Obviamente a Colo Colo quiero volver en su momento si se puede. Me fui campeón y siendo importante. La gente me quiere y me lo reconoce".

Hoy, más allá de sus deseos futuros, el atacante está enfocado en lo inmediato: levantar su nivel y revertir la imagen en Boca Juniors, donde algunos hinchas ya lo dan por perdido. La Joya quiere callar bocas y demostrar que todavía tiene mucho que entregar.

📊 ¿Cuáles son los números de Carlos Palacios en Boca Juniors 2025?

21 partidos oficiales jugados

3 goles

3 asistencias

1.592 minutos disputados

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

El próximo partido de Boca será el 13 de julio ante Argentinos Juniors, en horario aún por definir.