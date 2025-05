Terrible noche de Carlos Palacios: Pifias en la eliminación de Boca Juniors

Boca Juniors, con Carlos Palacios como titular, perdió por la cuenta mínima ante Independiente en La Bombonera en un resultado que dejó al cuadro xeneize eliminado del Torneo Apertura 2025 en Argentina.

El equipo de Palacios y de Williams Alarcón cayó por 1-0 frente al cuadro de Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames, y dijo adiós en los cuartos de final del certamen.

A la hora del análisis del partido, la prensa argentina le da con todo a Carlos Palacios, quien al minuto 39′ se perdió de forma increíble un gol, lo que pudo haber cambiado la historia del compromiso.

"Carlos Palacios"



Por el que se erró solo contra el arco en el partido de Boca ante Independiente por el Torneo Apertura de Argentina. Mirá lo que falló el chileno pelotudo, es un cagón hijo de re mil puta.

pic.twitter.com/HO3APmrB5H — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) May 20, 2025

Carlos Palacios es duramente criticado por la prensa argentina

Este martes la prensa argentina no tuvo compasión con el volante chileno, a quien calificó como uno de los grandes responsables de este nuevo fracaso de Boca Juniors en la temporada 2025. Por lo mismo, no extrañó que el ex jugador de Colo Colo fuera uno de los jugadores peor evaluados del compromiso.

Palacios fue el peor evaluado tras la elminación de Boca Juniors

El medio TyC Sports lo calificó con nota 1 de 10, señalando que Palacios "no hizo una sola bien: no pesó en ataque y tomó malas decisiones. El peor partido desde que está en Boca. Se erró un gol insólito, cuando Merentiel lo asistió y, sin arquero lo dejó debajo del arco”.

La Número 12, en tanto, también le puso nota 1 indicando que "el chileno tuvo un partido para el olvido. Como Zenón ralentizó todos los ataques de Boca, eligió mal en todas las posesiones que tuvo y erró un gol con el arco vacío. Se fue silbado”.

En tanto, Planeta Boca Juniors, lo evaluó con nota 3 y afirmaron que La Joya "nunca entendió el partido. Jugó a un ritmo menos y fue silbado por la gente".