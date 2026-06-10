Una grave demanda complica al nuevo presidente de la Federación de Tenis de Chile (Fetech), Milovan Kegevic, y le quita credibilidad de cara al inicio de su gestión que se llevará a cabo a fines de junio.

Junto con esto, se dio a conocer que Kegevic recibió 11 demandas entre 2017 y 2015, al igual que la contadora auditora María Lorena Escobar López, quien será parte del directorio de la federación, por lo que ya están cuestionados ambos.

¿Por qué fue demandado el presidente de la Federación de Tenis de Chile?

Según dio a conocer Radio Cooperativa, Milovan Kegevic, fue demandado por una supuesta apropiación indebida de Valle Dorado, un terreno en Villa Alemana que estaba destinado para ser un centro de alto rendimiento, liderado por Leonardo “Nano” Zuleta, entrenador en la etapa de formación del ídolo Nicolás Massú.

Fernando Monsalve, abogado de la inmobiliaria Aitue que es la demandante, señaló en el citado medio que: “Mi representado ha afirmado que jamás han firmado este documento. Se realizó un peritaje, ni la firma ni la huella digital coinciden con quien se señala que debiese ser. Por tanto, está ese antecedente, una falsificación y uso malicioso de instrumento privado, y se interpuso la querella el día lunes”.

“Es un delito grave. Pero como ha aparecido que existen ciertos antecedentes penales, puede ser más gravoso aún”, sentenció.

¿Cuándo asume Milovan Kegevic como presidente de la Federación de Tenis de Chile?

Milovan Kegevic. de 52 años, asume como presidente de la Federación de Tenis de Chile el sábado 27 de junio en reemplazo de Sergio Elías, quien ha estado al mando en los últimos años.

El primer gran desafío de Kegevic será la serie de Copa Davis de nuestro país ante España en septiembre próximo en el Court Central Parque Estadio Nacional, por la segunda ronda de Qualifiers.