El tenis chileno vuelve a ilusionarse con Alejandro Tabilo. El zurdo nacional viene encendido en la gira asiática y este lunes tendrá un nuevo desafío de alto calibre: enfrentar al estadounidense Brandon Nakashima, número 33 del mundo, por un cupo en la final del ATP 250 de Chengdú.

El partido asoma como una prueba exigente, pero también como una oportunidad dorada para Jano de seguir consolidando su regreso al Top 100 del ranking ATP.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Brandon Nakashima?

Alejandro Tabilo enfrenta a Brandon Nakashima este lunes 22 de septiembre, no antes de las 06:00 horas en las semifinales del ATP 250 de Chengdú.

📅 Fecha: Lunes 22 de septiembre

⏱️ Hora: No antes de las 06:00 horas.

📺 ¿Qué canal transmite Alejandro Tabilo vs Brandon Nakashima EN VIVO en Chile?

📺 TV: No hay

💻 Streaming: Disney +

📡 ¿Dónde ver Alejandro Tabilo vs Brandon Nakashima por Disney+?

El partido estará disponible de manera oficial en Disney+ Premium en todo Chile y Latinoamérica.

👉 Ingresa a www.disneyplus.com o descarga la app para seguir el encuentro en vivo.

