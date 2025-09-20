Alejandro Tabilo sigue su aventura Asiática, que por ahora lo tiene en los cuartos de final del Abierto de Chengdú. El chileno que eligió esta serie de torneos por sobre la Copa Davis frente a Luxemburgo, ahora deberá sortear a otro australiano en la cancha central para seguir avanzando.

La victoria de Tabilo sobre Dardieri en la segunda ronda del certamen lo dejó nuevamente en el primer lugar del ránking de chilenos en el ATP y muy cerca de retornar al grupo de los 100 mejores tenistas del planeta. Si gana su duelo ante Christopher O'Connell, precisamente desplazará a su rival y quedará en el lugar 102, a la espera de lo que hagan: Emilio Nava (101°) y Vít Kopřiva (99°), ya que el 100 del mundo no está en competencia esta semana.

Sealed with an ace! 👌



Alejandro Tabilo takes out No.2 seed Darderi 6-4 6-3 to advance to the #ChengduOpen quarter-finals! pic.twitter.com/qyHmgGyND2 — Tennis TV (@TennisTV) September 19, 2025

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Christopher O'Connell ?

Alejandro Tabilo enfrenta a Christopher O'Connell este domingo 21 de septiembre a las 02:00 horas en los cuartos de final del ATP 250 de Chengdú.

📅 Fecha: Domingo 21 de septiembre

⏱️ Hora: 02:00 horas.

📺 ¿Dónde ver en vivo Alejandro Tabilo vs Christopher O'Connell ?

📺 TV: No hay

💻 Streaming: Disney +

📲 Cobertura completa de los tenistas chilenos

Sigue toda la participación de Alejandro Tabilo vs Christopher O'Connell en el ATP 250 de Chengdú a través de Al Aire Libre.