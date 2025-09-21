Alejandro Tabilo está viviendo un renacer en el circuito ATP. El tenista chileno, que decidió dejar de lado la Copa Davis para enfocarse en su carrera individual, consiguió una importante victoria en el ATP 250 de Chengdú. Con un sólido triunfo ante el australiano Christopher O’Connell, aseguró su regreso al top 100 del ranking mundial, situándose en el puesto 92 en la clasificación en vivo.

What it means! 🙌



Qualifier Alejandro Tabilo is through to the #ChengduOpen after beating Christopher O’Connell 4-6 7-5 6-3 💪 pic.twitter.com/pGx2OIag9W — Tennis TV (@TennisTV) September 21, 2025

❓¿Cómo logró Alejandro Tabilo volver al top 100 del ATP?

El Jano (112°) remontó un duro inicio para vencer por 4-6, 7-5 y 6-2 a O’Connell (103°). Esta victoria lo instala en semifinales y marca su noveno triunfo en los últimos diez partidos.

El chileno ya venía mostrando un alza en Asia, tras alcanzar la final del Challenger de Guangzhou, donde cayó ante Juan Manuel Cerúndolo. Ahora, en Chengdú, se perfila como uno de los candidatos para disputar el título.

🔥 ¿Contra quién jugará Alejandro Tabilo en semifinales de Chengdú?

El rival de Tabilo será el estadounidense Brandon Nakashima (33°), quien llega tras vencer a Marcos Giron (50°). El duelo se disputará este lunes y definirá si el chileno alcanza su segunda final consecutiva en el circuito asiático.

De ganar, el chileno sumaría puntos vitales que consolidarían su regreso al grupo selecto del tenis mundial, acercándose a la zona de clasificación directa para torneos grandes.

📈 El impacto de su regreso al top 100 ATP

Con esta clasificación, Tabilo vuelve a instalarse entre los 100 mejores del mundo, un espacio clave para entrar en cuadros principales sin necesidad de jugar qualy. Su posición actual (92° en vivo) lo coloca nuevamente en el radar del tenis internacional y en la conversación como una de las cartas fuertes del tenis chileno junto a Nicolás Jarry y Cristian Garín.

Tabilo busca la famosa foto con los Pandas de Chengdú, pero debe ganar el torneo. Foto: Imago

📲 Cobertura completa de los tenistas chilenos

Sigue toda la participación de Alejandro Tabilo en el ATP 250 de Chengdú a través de Al Aire Libre.