Alejandro Tabilo vs Hubert Hurkacz se enfrentan por la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal 2026, en un cruce inédito que marcará el estreno del número uno de Chile en el torneo canadiense.

Tabilo (26° del ranking ATP) comenzará directamente en la segunda ronda debido a su condición de cabeza de serie. El chileno llega con confianza tras alcanzar las semifinales del ATP 500 de Washington y escalar cuatro posiciones en la clasificación mundial.

Su rival será Hubert Hurkacz, quien venció al estadounidense Marcos Giron por 7-5, 4-6 y 6-2 en su estreno. El polaco, antiguo pupilo de Nicolás Massú, necesitó tres sets para avanzar y ahora protagonizará su primer enfrentamiento en el circuito ATP contra Tabilo.

¿Quién transmite Alejandro Tabilo vs Hubert Hurkacz EN VIVO?

El partido entre Alejandro Tabilo y Hubert Hurkacz será transmitido en Chile mediante Disney+ Premium, plataforma que requiere una suscripción activa.

La presencia del encuentro en alguna de las señales televisivas de ESPN dependerá de la programación definitiva de la jornada.

TV: ESPN, sujeto a confirmación de parrilla.

ESPN, sujeto a confirmación de parrilla. Streaming: Disney+ Premium.

La plataforma Disney+ Premium es, hasta ahora, la alternativa confirmada para seguir el debut de Tabilo en Montreal.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Hubert Hurkacz?

Alejandro Tabilo vs Hubert Hurkacz jugarán este miércoles 5 de agosto, por la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal.

El horario y la cancha todavía no han sido oficializados. La organización establece la programación definitiva cada tarde, debido a que la duración de los partidos anteriores puede modificar el orden de juego.

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026.

Miércoles 5 de agosto de 2026. Hora: Por confirmar.

Por confirmar. Ronda: Segunda ronda.

Segunda ronda. Torneo: Masters 1000 de Montreal.

Masters 1000 de Montreal. Sede: IGA Stadium, Montreal, Canadá.

¿Dónde ver ONLINE Alejandro Tabilo vs Hubert Hurkacz?

El encuentro podrá verse ONLINE y EN VIVO por Disney+ Premium desde celulares, computadores, tablets y televisores inteligentes.

También podrás seguir el resultado, las principales incidencias y toda la participación de Alejandro Tabilo en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver GRATIS Alejandro Tabilo vs Hubert Hurkacz?

Por el momento, no existe una transmisión gratuita confirmada en Chile para Alejandro Tabilo vs Hubert Hurkacz.

El acceso oficial mediante streaming estará disponible para los suscriptores de Disney+ Premium. La programación de ESPN deberá revisarse antes del comienzo de la jornada.

¿Cómo llega Alejandro Tabilo al Masters 1000 de Montreal?

Tabilo llega después de una positiva actuación en Washington, donde alcanzó las semifinales y consiguió una destacada victoria ante Ben Shelton, entonces octavo del mundo. Su campaña terminó frente al español Rafael Jódar en tres sets.

Ese rendimiento permitió que el zurdo avanzara hasta el puesto 26 del ranking ATP y se mantuviera como la principal raqueta chilena. En Montreal quedó libre en la primera ronda junto con los demás cabezas de serie.

¿Cómo llega Hubert Hurkacz al partido contra Alejandro Tabilo?

Hurkacz comenzó su participación venciendo a Marcos Giron en tres mangas. El polaco se quedó con el primer set por 7-5, perdió el segundo 4-6 y aseguró su clasificación con un contundente 6-2 en el parcial decisivo.

El europeo posee ocho títulos ATP en individuales y tiene como mejor clasificación histórica el sexto lugar del mundo. Su servicio y sus 1,96 metros de estatura aparecen como sus principales armas sobre las canchas rápidas de Montreal.

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo le gana a Hubert Hurkacz?

Si Alejandro Tabilo derrota a Hubert Hurkacz, avanzará a la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal 2026 y continuará sumando puntos en su objetivo de consolidarse dentro del Top 30.

El torneo canadiense se disputa con un cuadro principal de 96 jugadores y entrega descanso en la primera ronda a los 32 principales cabezas de serie.

En resumen

Alejandro Tabilo vs Hubert Hurkacz se jugará el miércoles 5 de agosto, en un horario que todavía debe ser confirmado por la organización. El duelo corresponde a la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal y podrá verse en Chile por Disney+ Premium.

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