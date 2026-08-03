Datos Clave Nuevo ranking: Alejandro Tabilo subió cuatro lugares y aparece en el puesto 26 del mundo. Premio en Washington: El chileno recibió USD 132.425 y 200 puntos ATP por llegar a las semifinales. Próximo desafío: Debutará en Montreal ante el ganador del partido entre Hubert Hurkacz y Marcos Giron.

Alejandro Tabilo no pudo cerrar su gran semana en Washington con el título, pero se despidió de la capital estadounidense con razones de sobra para mirar el futuro con optimismo. El chileno volvió a competir de igual a igual ante tenistas de primer nivel, alcanzó las semifinales y dio un salto importante en el ranking ATP.

Su camino terminó frente al prometedor español Rafael Jódar, quien se impuso por 6-7(6), 6-4 y 6-4 tras un cruce sumamente parejo. Aunque la derrota dejó un sabor amargo, no borró los triunfos de peso que consiguió a lo largo del certamen ni el impulso anímico que tomó justo antes de encarar el tramo más exigente de la gira norteamericana.

¿En qué puesto quedó Alejandro Tabilo en el ranking ATP?

En la actualización de este lunes, Alejandro Tabilo aparece en el puesto 26 del ranking ATP, cuatro lugares más arriba respecto a la entrega anterior. El chileno alcanzó los 1.728 puntos y volvió a acercarse al Top 20, una zona que ya conoció en julio de 2024 cuando tocó su techo histórico en la casilla 19.

El torneo de Washington le otorgó 200 puntos por meterse entre los cuatro mejores, lo que le permitió dejar atrás el casillero 30 y consolidarse con una amplia ventaja como la primera raqueta de Chile.

Dentro de su expedición en Norteamérica, el triunfo más valioso se dio en los cuartos de final, donde Tabilo remontó un duro partido para vencer por 4-6, 7-5 y 6-4 al estadounidense Ben Shelton, en ese momento número ocho del mundo. Aquella victoria significó la cuarta de su carrera ante un jugador ubicado dentro del Top 10, sumándose a sus dos festejos sobre Novak Djokovic y su triunfo ante Lorenzo Musetti.

¿Cuánto dinero ganó Alejandro Tabilo en Washington?

Por alcanzar las semifinales del ATP 500 de Washington, Alejandro Tabilo se adjudicó USD 132.425, cifra que equivale a más de 120 millones de pesos chilenos y que corresponde al pozo oficial asignado para los cuatro mejores del torneo. El certamen repartió un total de USD 2.469.450 en premios, donde el campeón se embolsó USD 461.835 y el finalista aseguró USD 248.480.

Más allá del dinero, la gira por la capital estadounidense le entregó algo indispensable: rodaje y confianza sobre cancha dura. Tabilo venía de hacer semifinales en Bastad pero había sufrido una sorpresiva eliminación temprana en Estoril.

Tras el duelo ante Jódar, el propio tenista resumió su balance con un mensaje en Instagram: “Se escapó por muy poco, pero fue una semana más que positiva. A seguir por este camino mejorando, nos vemos en Canadá”.

¿Cuándo vuelve a jugar Alejandro Tabilo y contra quién debutará en Montreal?

Alejandro Tabilo volverá a las canchas en el Masters 1000 de Montreal, torneo que se disputa entre el 2 y el 13 de agosto. Al ingresar como 25° cabeza de serie, el zurdo quedó libre en la primera ronda y debutará directamente en la segunda fase.

Su primer rival saldrá del enfrentamiento entre el polaco Hubert Hurkacz (quien ingresó vía ranking protegido) y el estadounidense Marcos Giron (proveniente de la qualy).

En caso de superar ese debut, el camino se pondrá aun más exigente, ya que en la siguiente ronda podría cruzarse con el ruso Daniil Medvedev, cuarto sembrado del torneo. Cabe destacar que Tabilo no jugó la edición anterior de Montreal, por lo que no defiende puntos y todo lo que sume en Canadá le servirá para seguir escalando.

¿Qué torneos jugará Alejandro Tabilo antes del US Open?

El chileno afrontará una agenda apretada en la antesala del último Grand Slam de la temporada:

Torneo Categoría Fechas Masters de Montreal ATP Masters 1000 2 al 13 de agosto Masters de Cincinnati ATP Masters 1000 13 al 23 de agosto Winston-Salem Open ATP 250 23 al 29 de agosto US Open Grand Slam Desde el 30 de agosto

¿Cómo quedaron los otros tenistas chilenos en el ranking ATP?

Mientras Tabilo se afianza en la parte alta, la brecha con los demás representantes nacionales continúa ampliándose:

Tenista chileno Ranking ATP Movimiento Alejandro Tabilo 26° Subió 4 Cristian Garin 136° Subió 3 Tomás Barrios 145° Bajó 7 Matías Soto 256° Bajó 4 Nicolás Jarry 760° Sin variación

Cristian Garin marcha como la segunda raqueta nacional con 438 unidades, seguido por Tomás Barrios con 400 (quien cayó en la qualy de Montreal ante Aleksandar Vukic). Más atrás aparecen Matías Soto y Nicolás Jarry, quien sigue alejado de la competencia y figura en el puesto 760° con 40 puntos.

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