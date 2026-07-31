Datos Clave Triunfazo: Alejandro Tabilo venció a Ben Shelton, 8° del mundo, en el ATP de Washington Entre los cuatro mejores: Avanzó a semifinales y está a dos victorias del título Su próximo rival: El español Rafael Jódar, 24° del orbe

Alejandro Tabilo dio un batacazo en el ATP de Washington: el chileno derrotó al número ocho del mundo Ben Shelton por parciales de 4-6, 7-5 y 6-4, en más de dos horas de juego, con lo que avanzó a las semifinales del torneo, quedando a solo dos victorias de su primer título de este circuito en la temporada.

Shelton, además, era el segundo sembrado de la competición, por lo que la hazaña toma mayor fuerza y demuestra que la primera raqueta nacional está jugando su mejor tenis en el año.

¿Cómo fue la victoria de Alejandro Tabilo sobre Ben Shelton?

Alejandro Tabilo extendió la gran semana que ya estaba viviendo en Estados Unidos. Al chileno se le ha visto con una chispa que parecía perdida y con mucha intensidad en sus golpes. Fue así como dio todo en el primer set y solo lo dejó ir por detalles, cometiendo errores no forzados en el noveno game que le costaron la manga,.

Esto no desanimó al número uno de Chile, quien pujó con gran fuerza en el segundo parcial. Nuevamente sufrió en el noveno juego y estuvo 0-40 abajo, casi con un pie fuera del torneo. No obstante, nuestro representante sacó fuerzas de donde pudo y volvió al partido, no solo evitando el quiebre, sino que consiguiendo uno a favor más tarde para sellar el parcial.

En el tercer set sufrió un rompimiento en el quinto game, el que parecía sentenciar su historia. Pero otra vez Jano remó desde atrás, quebró de vuelta de inmediato y construyó una recta definitoria que terminó con final feliz en el primer Match Point que tuvo a su favor.

¿Cuándo y contra quien juega Tabilo en semifinales de Washington?

Ahora, el siguiente desafío de Alejandro Tabilo será ante el español Rafael Jódar (24°) este sábado 1 de agosto a las 20:00 horas de Chile, aproximadamente, aunque es más preciso decir que entrará a la cancha después de la primera semifinal entre Brandon Nakashima y Taylor Fritz, quienes empiezan a jugar a las 18:30.

Jódar (19 años) es una de las grandes promesas del tenis mundial y es también gran presente, pero Tabilo ya le ganó con contundencia en esta temporada por 6-1 y 6-2 en Indian Wells.

El jugador de 19 años es, además, un potencial convocado para la serie de Copa Davis en la que España visitará a Chile el 19 y 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional, aunque se ve difícil su presencia, dado que la semana siguiente debe estar en Londres para disputar la Laver Cup.