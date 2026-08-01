Alejandro Tabilo (30° en el ranking mundial) buscará inscribirse en la gran final del ATP 500 de Washington, Estados Unidos. La raqueta número uno de Chile enfrentará al español Rafael Jódar (24º del circuito) en la segunda semifinal de la jornada.

Esta será la segunda vez que ambos tenistas se ven las caras: la primera fue este año en el Masters 1000 de Indian Wells, donde ‘Jano’ se impuso con comodidad por 6-1 y 6-2 en la ronda de los 128 mejores.

¿Dónde ver Alejandro Tabilo vs Rafael Jódar por el ATP de Washington?

El partido entre Alejandro Tabilo y Rafael Jódar por las semifinales del ATP 500 de Washington no tendrá transmisión televisiva y se podrá ver exclusivamente a través de la plataforma de streaming de Disney+ Premium.

TV: No tiene transmisión

Streaming: Disney+ Premium

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Rafael Jódar por el ATP de Washington?

El cruce de Alejandro Tabilo vs Rafael Jódar está previsto para este sábado 1 de agosto en el último turno de la cancha principal, no antes de las 19:40 horas. Sin embargo, el inicio del partido podría atrasarse considerando que como preliminar se jugará la otra semifinal entre Brandon Nakashima y Taylor Fritz.

Fecha: Sábado 1 de agosto

Horario: No antes de las 19:40 horas de Chile

Estadio: William H.G. FitzGerald Tennis Center – Cancha central

¿Cómo llegan Alejandro Tabilo y Rafael Jódar a este partido?

Alejandro Tabilo llega a esta instancia luego de una gran semana en tierras estadounidense. En su último duelo, ‘Jano’ dio el gran batacazo tras tumbar a Ben Shelton, número 8 del mundo y segundo sembrado del torneo, por parciales de 4-6, 7-5 y 6-4. Esta victoria ratificó el buen momento que vive el chileno en la capital del país norteamericano.

Por su parte, Rafael Jódar viene de derrotar en tres sets al italiano Lorenzo Musetti, a quien venció por 1-6, 6-1 y 6-4. En las rondas anteriores, en tanto, el español dejó en el camino al japonés Kei Nishikori en octavos, y al francés Arthur Fils en la primera ronda.