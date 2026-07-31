Alejandro Tabilo está jugando un partidazo contra el 8° del mundo, Ben Shelton, lo que ha demostrado no solo con estirar el duelo al tercer set sino que que con tremendo punto, con otra “Gran Willy” (tal como lo hizo ayer ante Terence Atmane) y provocando la locura en el público del ATP de Washington.

El chileno jugó buenos tiros en la red, pero se vio sorprendido por un globo de Shelton. No obstante, Tabilo ejecuto un golpe entre las piernas, obligó al estadounidense a exigirse al máximo y terminó ganando el punto con una linda volea, despegando a todos los asistentes de sus asientos.

Mira el tremendo punto de Tabilo:

¿Qué se juega Alejandro Tabilo contra Ben Shelton?

Alejandro Tabilo se está jugando el paso a semifinales del ATP de Washington: si el chileno le gana a Ben Shelton se mete entre los cuatro mejores del torneo, mientras que si pierde queda eliminado y empieza a preparar el Massters 1000 de Montreal (Canadá) que viene la semana siguiente.

Pase lo que pase, Tabilo ha tenido una buena semana que la ha hecho reencontrarse con su tenis y la regularidad: se le ha visto con potencia, golpes fuertes, profundos y compitiendo mano a mano con los mejores.

Además, le ha permitido afianzarse en el top 30 del ranking de la ATP, lugar que le significa ser sembrado en los dos Masters 1000 que vienen y en el US Open.