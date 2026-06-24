Tomás Barrios (135° del ranking ATP) enfrenta al australiano Dane Sweeny (126° ATP) este jueves 25 de junio en la tercera y última ronda de la cual Wimbledon 2026, en el cruce que define al chillanejo su paso al cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada.

El nacional, 20° cabeza de serie de las clasificaciones, llega al duelo decisivo tras derrotar al italiano Marco Cecchinato (159°) en su debut y al británico invitado Paul Jubb (334°) en la segunda ronda. Sweeny, en tanto, 11° sembrado de la fase previa, viene de eliminar al estadounidense Darwin Blanch (225°) por 2-6, 7-6 (7) y 4-0, en un compromiso que terminó por retiro del jugador norteamericano.

La particularidad de este duelo a diferencia de los anteriores es que será a cinco sets, como siempre en la última ronda de la qualy de Wimbledon, tradición que solo se da en la fase de previa de este torneo major.

¿Quién transmite Tomás Barrios vs Dane Sweeny en Wimbledon 2026?

El partido entre Tomás Barrios y Dane Sweeny no tendrá transmision en Chile, ya que solo se emite lo que pasa en la cancha principal.

Transmisión: No tiene

¿Cuándo y a qué hora juegan Tomás Barrios vs Dane Sweeny?

Tomás Barrios vs Dane Sweeny juegan este jueves 25 de junio a las 6:00 horas de Chile en el court 17 del Community Sports Centre Roehampton, sede tradicional de la fase clasificatoria de Wimbledon. El compromiso abrirá la jornada en ese cancha.

Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Hora: 06:00 horas de Chile

Sede: Court 17, Community Sports Centre Roehampton, Londres (Inglaterra)

¿Qué pasa si Tomás Barrios le gana a Dane Sweeny en Wimbledon 2026?

Si Tomás Barrios le gana a Dane Sweeny clasificará por tercera vez en su carrera al cuadro principal de Wimbledon, luego de hacerlo en 2021y 2023, sumándose a Alejandro Tabilo, quien ya tiene su lugar en el main draw de forma directa.

Además, llegaría a tres victorias seguidas después de cinco meses: la última vez fue la última semana de enero en el Challenger de Concepción.