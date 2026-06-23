Tomás Barrios Vera (135° del ranking ATP) se mide al británico Paul Jubb (334° ATP) este miércoles 24 de junio en la segunda ronda de la fase previa de Wimbledon 2026, en un duelo clave para el chillanejo en su camino al cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada.

El chileno, sembrado como 20° cabeza de serie de la qualy, viene de superar en sets corridos al experimentado italiano Marco Cecchinato (159°) por 7-6 (2) y 6-3 en su debut. Jubb, en tanto, llega como invitado de la organización por wild card y avanzó tras eliminar al francés Pierre-Hugues Herbert (250°) por 7-5 y 7-6 (6) en su estreno.

¿Quién transmite Tomás Barrios vs Paul Jubb por la qualy de Wimbledon 2026?

El partido entre Tomás Barrios y Paul Jubb no tendrá transmisión, ya que en Disney + solo se conocen las alternativas de la cancha central.

Transmisión: No tiene

¿Cuándo y a qué hora juegan Tomás Barrios vs Paul Jubb?

Tomás Barrios vs Paul Jubb juegan este miércoles 24 de junio en el segundo turno de la cancha 3 del Community Sports Centre Roehampton, sede tradicional de la qualy de Wimbledon. El chileno debería entrar en acción cerca de las 07:30 horas.

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026

Hora estimada: 07:30 horas de Chile (segundo turno del court 3)

Sede: Community Sports Centre Roehampton, Londres (Inglaterra)

¿Cómo llegan Tomás Barrios vs Paul Jubb?

Tomás Barrios llega entonado al cruce con Jubb, ya que cumplió un debut sólido en la qualy londinense al imponerse al italiano Cecchinato en una hora y 38 minutos de juego en el césped de Roehampton. El primer set se definió en un tiebreak en el que el chileno fue más certero (7-2), mientras que el segundo lo cerró con un quiebre en el octavo game. Con ese resultado, el chillanejo defendió ocho de los 16 puntos que había conseguido en Wimbledon 2025 y se mantuvo con vida en la pelea por uno de los cupos al cuadro principal.

Por su parte, Paul Jubb llega respaldado por el público local y con la confianza de haber sacado del torneo al francés Pierre-Hugues Herbert en un debut ajustado que terminó por 7-5 y 7-6 (6) en dos sets muy disputados. El británico, beneficiado con una invitación de la organización, intentará aprovechar el envión de su primera victoria y la localía para complicar las aspiraciones del chileno en su tercera presencia en el cuadro principal de Wimbledon.