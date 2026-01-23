Martina Weil lleva meses siendo sinónimo de orgullo deportivo. Pero esta vez, su nombre se instaló también en el debate político tras una publicación que encendió redes y reavivó una polémica que parecía zanjada. En medio de su entrenamiento en Sudáfrica, la velocista nacional compartió una imagen con implementos de control antidopaje y un mensaje que no pasó desapercibido.

El gesto se leyó como una indirecta a Natalia Duco, próxima ministra del Deporte en el futuro gobierno de José Antonio Kast, cuya designación ya había sido cuestionada públicamente por el padre de Martina, Gert Weil.

🧬 “Viva el deporte limpio”: la frase de Weil que encendió la discusión

Desde su base de entrenamiento en Stellenbosch, Sudáfrica, Martina Weil compartió en su cuenta de Instagram una foto del kit de control antidopaje con el mensaje:

“Hasta a Sudáfrica llegaron a tomarme el control de doping”. Pero no fue lo único. La atleta nacional, una de las más destacadas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, añadió una segunda frase que lo dijo todo: “Viva el deporte limpio, aunque signifique que me despierten a las 7 am en mi día de descanso”.

Aunque no mencionó directamente a Duco, la publicación coincidió con la polémica por su nombramiento, y muchos la leyeron como una crítica implícita hacia la exlanzadora de bala.

Martina Weil le manda tremendo palo a Natalia Ducó pic.twitter.com/2z9d3cmpED — H (@hernan_sr) January 23, 2026

👀 El pasado de Duco y la tensión con el mundo atlético

Natalia Duco, quien será parte del gabinete de Kast, fue sancionada en 2018 por la Agencia Mundial Antidopaje tras detectar uso de sustancias prohibidas. Aunque la propia Duco ha defendido su inocencia, recibió una suspensión de tres años que terminó en 2021.

La polémica reflotó esta semana luego que Gert Weil, exmedallista panamericano y padre de Martina, criticara la designación de Duco, asegurando que “no representa el mensaje que debe transmitir el Ministerio del Deporte”.

🔁 El contexto político que potencia el impacto del mensaje

El gobierno entrante de José Antonio Kast ha estado en el centro de múltiples cuestionamientos por las figuras que integrarán su gabinete. En el caso de Duco, su vínculo con el deporte profesional hace que cada gesto, como el de Weil, tenga mayor repercusión.

Las reacciones no se hicieron esperar. Varios atletas y exdeportistas tomaron posición, mientras que en redes sociales el debate se encendió: ¿está bien que alguien con pasado de sanción antidopaje sea ministra del Deporte?

Por ahora, Martina Weil no ha emitido más declaraciones. Pero lo que escribió ya quedó instalado en el corazón del debate público.