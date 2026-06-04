Datos Clave Maldición Histórica: Nadie repite el título mundialista desde Brasil en 1958 y 1962. Grupo J Favorable: Argentina enfrenta a Argelia, Austria y Jordania en fase de grupos. Último Mundial Messi: Con 39 años, confirma que el 2026 será su sexta y última Copa.

Argentina se instaló en Estado Unidos con una meta casi imposible: defender el título en una Copa del Mundo. Solo dos selecciones lo han logrado en toda la historia del torneo, Italia en 1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 1962. Desde entonces, el último campeón ha sido no ha podido lograr el bicampeonato, sin excepción, durante más de seis décadas. Ese es el muro que Lionel Scaloni y sus 26 convocados deberán escalar en el Mundial 2026.

Con todo en contra desde el punto de vista estadístico, Argentina tiene, paradójicamente, uno de los planteles más equilibrados y talentosos del torneo. Messi confirmó que jugará su sexto y último Mundial, y Scaloni cerró su lista con figuras de primer nivel europeo que forman el núcleo más experimentado de la era dorada de la Albiceleste.

El equipo argentino que busca el título en el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó sus 26 convocados para el Mundial 2026 con una nómina que combina a los héroes de Qatar 2022 con incorporaciones de la nueva generación argentina. En el arco, el Dibu Martínez lidera la jerarquía acompañado por Gerónimo Rulli y Juan Musso. La defensa la encabezan Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United) y Nicolás Otamendi (Benfica), con Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico como laterales de referencia.

El mediocampo es probablemente el más competitivo de toda la Copa del Mundo: Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) y Giovani Lo Celso (Betis) conforman una línea de cinco opciones de altísimo nivel. En ataque, la tridente Messi-Lautaro Martínez-Julián Álvarez es la más temida del torneo, con el añadido de Nicolás Paz (Como) y los cuatro jugadores del Atlético de Madrid: Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nicolás González y el propio Julián Álvarez.

Las ausencias más resonantes fueron las de Garnacho, Dybala y Alejandro Gómez, entre otros, además del retiro previo de Di María de la selección.

#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.



¡Vamos Argentina! 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/TW03A6xGre — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

El Grupo J: el camino fácil de Argentina

El sorteo depositó a Argentina en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, una llave que sobre el papel es la más accesible que podría haber tenido el campeón vigente. El debut será el 16 de junio ante Argelia en Kansas City, luego seguirá frente a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio.

Tres rivales sin el nivel histórico de Brasil, España o Francia, lo que en teoría debería permitirle a la Scaloneta llegar descansada y con rodaje a la fase eliminatoria. Pero el nuevo formato de 48 equipos y 104 partidos en 39 días obliga a Scaloni a rotar la plantilla con inteligencia, especialmente para preservar a Messi, cuyo cuerpo de 39 años no puede disputar todos los minutos de todos los partidos del torneo.

Los puntos fuertes de la Argentina de Messi

Más allá de los nombres, lo que hace especial a esta Argentina es la identidad colectiva que Scaloni ha construido desde 2018. El sistema funciona con o sin Messi en el campo, la defensa es ordenada y difícil de superar, y el mediocampo tiene la profundidad para absorber la baja de cualquiera de sus piezas sin desmoronarse.

El factor mental también es un activo enorme. Esta generación ya ganó la Copa América 2021, el Mundial 2022 y la Finalissima. Saben lo que significa jugar finales, saben cómo manejar la presión y conocen el camino para llegar al último partido del torneo. El propio Messi, consultado sobre los favoritos para el Mundial, señaló a Francia como el equipo en mejor forma, pero también reconoció que Argentina tiene todo para competir hasta el final.