El inicio del 2026 no fue como lo imaginaba Bianneider Tamayo. De vacaciones en Venezuela, el defensor de la U de Chile vio cómo la crisis política y el cierre de pasos fronterizos alteraron por completo su regreso a Santiago, justo cuando debía sumarse a la pretemporada azul.

El episodio encendió alertas inmediatas en el Centro Deportivo Azul. Durante casi 24 horas, el zaguero quedó literalmente atrapado en su país, en un escenario marcado por tensión política, bloqueos terrestres y gestiones contrarreloj del club para evitar que su incorporación al plantel se postergara indefinidamente.

❓¿Qué le pasó a Bianneider Tamayo en Venezuela?

El sábado 3 de enero, Tamayo intentó salir vía terrestre desde Venezuela hacia Colombia, paso habitual para luego tomar un vuelo rumbo a Chile. Sin embargo, el cierre de fronteras y la inestabilidad generada por el conflicto político —tras la detención de Nicolás Maduro— frustraron el cruce.

El defensor juvenil quedó varado, sin poder avanzar y con el reloj en contra, justo cuando sus compañeros comenzaban los primeros trabajos de pretemporada en el CDA.

🚨 Así reaccionó la U de Chile ante la emergencia en Venezuela

La respuesta fue inmediata. Desde la dirigencia azul se activaron gestiones administrativas y de apoyo logístico para destrabar la situación del jugador, coordinando contactos y alternativas que permitieran asegurar su salida del país.

El operativo dio resultado: tras horas de espera y tensión, Tamayo logró finalmente cruzar la frontera colombiana el domingo 4 de enero, poniendo fin a un episodio que mantuvo en vilo tanto al club como al entorno del futbolista.

✈️ ¿Cuándo llega Bianneider Tamayo a Chile?

Tras superar el bloqueo fronterizo, este domingo Bianneider Tamayo logró salir de Venezuela por un paso hacia Colombia, desde donde emprendió viaje rumbo a Santiago para reencontrarse con el plantel azul.

Así, este lunes el defensor ya se integra a la pretemporada de Universidad de Chile, cerrando un episodio de tensión que mantuvo en alerta al club durante gran parte del fin de semana.

🧠 ¿Qué rol puede tener Tamayo en la era Meneghini?

El regreso del zaguero no es un detalle menor. Con 20 años, Tamayo reúne condiciones que el nuevo cuerpo técnico valora especialmente:

Perfil táctico compatible: central con salida limpia y velocidad para sostener líneas adelantadas.

central con salida limpia y velocidad para sostener líneas adelantadas. Versatilidad defensiva: puede desempeñarse como central izquierdo o integrarse a una línea de tres.

puede desempeñarse como central izquierdo o integrarse a una línea de tres. Regla Sub-21: una alternativa clave para cumplir minutos juveniles sin resignar estructura.

Tras su préstamo en Unión Española, donde sumó 12 partidos oficiales, el desafío ahora es consolidarse en un plantel que busca renovar energías y proyectar nombres jóvenes. Para ello, deberá disputar espacio con centrales de mayor experiencia y con los eventuales refuerzos que puedan arribar en este mercado.

En ese escenario, su adaptación inmediata a la pretemporada y las decisiones tácticas de Francisco Meneghini serán claves para definir si el 2026 lo encuentra como una alternativa frecuente en la zaga azul o, nuevamente, como una pieza de rotación.

📰 En resumen

Bianneider Tamayo quedó atrapado en Venezuela por el cierre de fronteras

Universidad de Chile activó gestiones para asegurar su regreso

Tras 24 horas de tensión, logró cruzar a Colombia

Se presenta este lunes en el CDA

Su nombre asoma como opción juvenil para la era Meneghini

