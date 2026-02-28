Ben Brereton otra vez aparece cuando más lo necesitan. En plena recta final de la Championship, el delantero chileno fue protagonista en la remontada de Derby County frente a Blackburn Rovers, un duelo que puede marcar el rumbo en la pelea por los play-offs.

En medio del debate por su presente en La Roja y su regularidad en Inglaterra, el atacante formado en el fútbol británico respondió dentro de la cancha. Y lo hizo en un momento clave de la temporada, cuando cada punto empieza a pesar el doble.

Ben Brereton lidera remontada de Derby County en la Championship

Ben Brereton fue determinante en la victoria 3-1 de Derby County ante Blackburn Rovers por la fecha 35 de la Championship. El chileno marcó el empate parcial y abrió el camino para dar vuelta el marcador.

La visita golpeó primero con Hayden Carter a los 45+1’, pero en el complemento apareció Big Ben. A los 55 minutos, tras asistencia de Derry Murkin, el delantero de La Roja sacó un remate arrastrado que dejó sin opciones al portero rival. Fue su cuarto tanto en el torneo de ascenso y el quinto de la temporada.

El envión anímico fue inmediato. Derby County siguió presionando y encontró premio en el último cuarto de hora, con goles de Matthew Clarke (75’) y Rhian Brewster (82’), sellando una remontada que los vuelve a meter en carrera.

La Roja sigue de cerca su momento en Inglaterra

El gol de Ben Brereton no sólo suma en la tabla. También alimenta la expectativa en torno a su rol en La Roja, donde su nombre siempre genera conversación.

En un año donde la Selección Chilena busca recambio y soluciones ofensivas, el presente del atacante en la Championship toma relevancia. Sumar confianza, minutos y goles en Inglaterra es clave para llegar con ritmo a cualquier eventual convocatoria.

Además, su capacidad para aparecer en momentos complejos refuerza una característica que en Chile valoran: determinación en escenarios de presión.

Derby County se ilusiona con los play-offs de ascenso

Con este resultado, Derby County dejó atrás dos derrotas consecutivas y alcanzó los 51 puntos, igualando la línea de Watford. La zona de play-offs, que actualmente cierra Wrexham con 54 unidades y un partido menos, vuelve a estar al alcance.

El próximo desafío será como local ante el ya descendido Sheffield Wednesday, el sábado 7 de marzo al mediodía de Chile (15:00 GMT). Un partido que, en el papel, asoma como oportunidad ideal para seguir escalando.

En esta fase del campeonato, cada detalle cuenta. Y si Ben Brereton mantiene esta racha, no sólo puede empujar a Derby hacia el sueño del ascenso, sino también consolidar su nombre como una de las cartas fuertes de Chile en el extranjero.