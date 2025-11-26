Colo Colo visitará a Cobresal este viernes 28 de noviembre en el arranque de la Fecha 29 del Campeonato Nacional, un pleito entre albos y mineros que puede ser decisivo en la carrera por uno de los boletos a la próxima Copa Sudamericana, y en el que el elenco dirigido por Fernando Ortiz tendrá un impulso importante al recuperar a cuatro jugadores que pueden resultar muy útiles en la planificación del Tano.

Si bien Colo Colo lamenta la baja de Arturo Vidal para enfrentar a Cobresal por acumulación de tarjetas amarillas, a la vez pueden respirar aliviados de contar con el regreso de piezas importantes en el equipo, lo que puede facilitar la tarea de Ortiz en armar la oncena estelar que se pare en el estadio El Cobre de El Salvador.

⬆️ Colo Colo celebra los retornos de elementos clave del equipo

En la pasada goleada que logró Colo Colo sobre Unión La Calera hubo cuatro nombres que no pudieron estar presentes por distintos motivos entre suspensiones y lesión, pero que ahora vuelven a estar a disposición de cara a este trascendental cruce con Cobresal.

Es el caso de Claudio Aquino, Jonathan Villagra, Francisco Marchant y Nicolás Suárez, quienes vuelven a la consideración de Fernando Ortiz en la preparación para su viaje a El Salvador.

Tanto Aquino como Villagra cumplieron con la fecha de suspensión ante los cementeros, mientras que Marchant y Suárez superaron sus respectivos problemas físicos que arrastraban desde hace algunas semanas, por lo que están a plenitud para el cuerpo técnico del Cacique.

Aquino encabeza los regresos en Colo Colo para medirse a Cobresal/ © Photosport

📆 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs Cobresal en El Salvador?

Este compromiso entre Cobresal y Colo Colo en El Salvador se jugará este viernes 28 de noviembre a partir de las 18:30 horas de nuestro país tras la reprogramación de la ANFP.

Hay que considerar que Colo Colo (8vo) y Cobresal (9eno) tienen 44 puntos en la tabla de posiciones, por lo que quien gane este partido en el norte podrá dar un paso clave en el objetivo de ir asegurando su lugar en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.