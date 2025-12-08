Colo Colo necesita pensar desde ya en la temporada 2026 para no repetir la tortuosa temporada que acaba de vivir, en la que fracasó en todos los torneos en que participó y de paso no clasificó a ninguna copa internacional para el próximo año.

Los Albos tienen varios nombres en carpeta y uno de ellos hizo noticia en las últimas horas, ya que no seguirá en su club, por lo que es una buena oportunidad para que el Cacique busque su contratación.

🧐 El jugador que busca Colo Colo y que terminó vínculo con su club

Se trata de Jorge Espejo, lateral derecho que se lució este 2025 con Audax Italiano, elenco con el que clasificó a la Copa Sudamericana 2026.

Según el periodista César Luis Merlo, Espejo no sigue en Audax, aunque no queda como agente libre, ya que estaba a préstamo desde Cobreloa, escuadra a la que debe volver.

De todas maneras, resulta poco realista pensar que un jugador que fue una de las figuras del Campeonato Nacional 2025 juegue la próxima temporada en la Primera B, por lo que resulta una buena oportunidad para que Colo Colo consulte condiciones.

Otro jugador que no continuará en Audax Italiano es Leonardo Valencia, aunque él no está en los planes de Colo Colo, sino que ha sonado en las últimas semanas en U Católica.

🙌🏻 Jorge Espejo le quedaría como “anillo al dedo” a Colo Colo

La posibilidad de Jorge Espejo es interesante para Colo Colo, ya que justamente buscan laterales derechos ante las inminentes partidas de Mauricio Isla y Óscar Opazo, tras malos desempeños en este 2025, al igual que del resto del equipo albo.

Otro que suena es Francisco Salinas, quien también ocupa esa posición y viene de salir campeón con Coquimbo Unido, siendo uno de los nombres más destacados. Tanto es así, que debutó en la Selección Chilena de Nicolás Córdova.

📲 Todas las noticias de Colo Colo, el armado de su plantel y el mercado de fichajes del fútbol chileno, las puedes encontrar al seguir y mantenerte conectado con nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.