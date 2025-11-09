Colo Colo sigue esperanzado con conseguir un cupo a la Copa Sudamericana 2026. Tras una irregular temporada donde se despidió tempranamente del sueño del título, los albos luchan por el único objetivo que le queda: asegurar participación internacional el próximo año.

Por ello, el triunfo ante Unión Española fue tan valorado en el Cacique, puesto que le permitió quedar expectante a lo que ocurra con quienes lo superan en la tabla de posiciones para seguir en la pelea por un cupo al certamen continental.

Sin embargo, la dirigencia de Blanco y Negro mira de reojo la próxima temporada. E independiente cómo termine el 2025, se espera que haya una reestructuración importante en el plantel.

😮 La zona que le urge reforzar a Colo Colo

Si bien aún tienen bastante tiempo para ello, en Colo Colo hay una zona que les preocupa en demasía y que sí o sí necesitan sumar nombres de cara a la próxima temporada: el lateral derecho.

En aquel puesto, los albos tienen a Mauricio Isla, sin embargo, el desempeño del Huaso ha ido de más a menos. Además, termina contrato con el club a fin de temporada y su alto costo salarial complican su posible renovación.

La otra opción que tiene el Cacique es Óscar Opazo, quien tiene vínculo con la institución por todo el 2026. Sin embargo, sus constantes lesiones no convencen a Blanco y Negro, por lo que su futuro es una incógnita.

⚽ El refuerzo que espera cerrar Colo Colo para el 2026

De esta forma, el único ‘fijo’ para esa plaza es Víctor Campos, jugador de la proyección que solo ha sumado algunos minutos con el primer equipo, por lo que si bien podría ser una alternativa, Colo Colo necesita reforzar sí o sí esa posición.

En ese sentido, según informó el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, el hombre que interesa en el Estadio Monumental y que está en carpeta de Blanco y Negro es Jorge Espejo, quien actualmente milita en Audax Italiano.

“Es un nombre que seduce bastante a la dirigencia, porque probablemente Isla no siga, por lo que Colo Colo está buscando lateral derecho y, además, izquierdo”, precisó el reportero.

Si el Cacique quiere quedarse con Espejo deberá negociar con Cobreloa, club dueño de su pase. Y si bien el elenco itálico tiene derecho para comprar al futbolista, de no efectuarse dicha acción, el elenco loíno escucharía ofertas.

