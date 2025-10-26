El volante Cristian Cuevas salió lesionado en el Clásico Universitario de U Católica vs U de Chile en el estadio Claro Arena por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2025, baja que puede ser clave en un partido que se tornaba favorable para Los Cruzados.

El hecho se produjo en el minuto 24 del compromiso: el Cimbi lamentó un problema musucular y debió dar su lugar a Alfred Canales en la mitad de la cancha del elenco de Daniel Garnero.

❌ La lesión de Cristian Cuevas en U Católica vs U de Chile

Según dieron a conocer en TNT Sports de forma preliminar, Cristian Cuevas sufrió un problema de aductor, aunque no se confirma si se trata de una contractura o un desgarro.

Los detalles se conocerán cuando el futbolista se someta a exámenes médicos en las próximas horas, lo que determinará también su presencia en los siguientes partidos de La Franja.

De todas maneras, ya es duda para el duelo del próximo sábado 1 de noviembre a las 20:30 horas ante O'Higgins en el Claro Arena, por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.

😱 El impacto de la salida de Cristian Cuevas en U Católica vs U de Chile

Minutos después de la salida de Cristian Cuevas, U Católica sufrió una baja en su rendimiento ante U de Chile, ya que el Cimbi es el jugador que maneja los hilos del juego en este momento en el elenco de Daniel Garnero.

De todas maneras, y como en toda la era Garnero, el equipo se recuperó después de unos minutos ante una baja sensible y después retomó el dominio ante los Azules, empujado por el fervoroso público cruzado en el Claro Arena.

