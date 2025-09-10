Tras el parón por la fecha FIFA, Coquimbo Unido ya se prepara para ver acción en el Campeonato Nacional, donde esperan seguir aumentando su distancia en la cima y acercarse cada vez más a su primer título.

Los Piratas están totalmente enfocados en el torneo y así lo demostró Cecilio Waterman, una de las principales figuras del equipo, quien tuvo un gran gesto el cual fue valorado por su entrenador, Esteban González.

👏 El gesto de Cecilio Waterman con Coquimbo Unido

Si bien el elenco coquimbano no tuvo seleccionados en La Roja, sí tuvo en Panamá, puesto que Waterman fue considerado para lo duelos ante Surinam y Guatemala, viendo acción en ambos pleitos.

Sin embargo, el delantero regresó rápidamente tras los partidos de su selección para unirse a los trabajos de Coquimbo Unido, algo que fue bien recibido por su DT.

⚽ Esteban González destacó el compromiso de Waterman

El director técnico de Coquimbo Unido aclaró que “vimos el kilometraje que hizo Cecilio. Vamos viendo las cargas, en relación a eso planificamos estos días. Coincide con que bajamos cargas con el plantel. Cecilio hizo trabajo regenerativo, conversamos con él, está en perfectas condiciones y con muchas ganas”.

“Está a disposición. Obviamente si entra de inicio o va a la banca. Eso cuenta para nosotros, sus ganas y haberse venido inmediatamente habla muy bien de él y del compromiso que tiene con todo el equipo”, completó.

📅 ¿Cuándo juega Coquimbo Unido?

Coquimbo Unido volverá a saltar a la cancha este viernes 12 de septiembre cuando reciba a Ñublense desde las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.