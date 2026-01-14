Mientras el plantel de Colo Colo se prepara para su debut en la Serie Río de la Plata, la directiva de Blanco y Negro continúa trabajando para sumar refuerzos al equipo.

Si bien ya han presentado a tres jugadores, el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, espera por nuevas incorporaciones. Su principal prioridad es contratar a un centrodelantero que luche el puesto con Javier Correa.

En ese contexto, en el Estadio Monumental entraron en una fase decisiva, por lo que la situación del ansiado nueve del ‘Tano’ podría resolverse pronto. De hecho, la directiva se fijó un plazo para cumplir el deseo de su DT.

📅 Colo Colo fija reunión clave por el nueve

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reconoció que aún no llegan a un acuerdo con un delantero para reforzar al equipo y aclaró que él no se inclina por ninguna opción, sino que se alineará con lo que quiera Fernando Ortiz.

En medio de esa situación, fue el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, quien reveló que este viernes en la tarde la directiva se reunirá para avanzar en la contratación del atacante.

La idea de la concesionaria es cerrar cuanto antes la incorporación del nueve para que se sume a los trabajos con el equipo y pueda entrenar con el resto del plantel, considerando que el Campeonato Nacional arranca en poco más de dos semanas.

😨 Javier Correa suma un nuevo problema en la ofensiva de Colo Colo

La situación del centrodelantero inquieta de sobremanera a Fernando Ortiz pensando en el debut de Colo Colo en el Campeonato Nacional.

Esto porque los albos se estrenarán frente a Deportes Limache en condición de visitante, y para ese partido, no podrán contar con Javier Correa, quien fue amonestado en el último duelo del 2025 ante Audax Italiano y quedó descartado para el primer partido del 2026 por acumulación de tarjetas amarillas.

A la espera de cerrar a un atacante, Fernando Ortiz tiene como opciones a los juveniles Jellal Astudillo y a Yastin Cuevas. Sin embargo, el entrenador del Cacique espera reforzar dicha zona de la cancha a la brevedad para poder suplir a Correa en el inicio de la Liga de Primera.

