La partida de Brayan Cortés dejó con una importante tarea a Colo Colo: buscar un arquero que compita por el puesto con Fernando De Paul y así potenciar esa zona del campo de juego para 2026.

Los Albos tenían en carpeta a un arquero de mucho prestigio que está jugando en Europa, pero el mismo golero descartó en las últimas horas la opción de venir al Cacique.

🧤 El arquero que desechó la opción de venir a Colo Colo

Se trata de Esteban Andrada. Según informó el periodista Rodrigo Gómez en Radio Cooperativa, el golero descartó de forma rotunda la posibilidad de fichar en Colo Colo.

“El arquero argentino deberá cumplir su contrato con Real Zaragoza hasta mayo de 2026”, añadió el comunicador.

Hace algunos días fue el presidente de Zaragoza, Txema Indias, quien señaló: “Algo nos comunicó su representante sobre una posible salida, pero la respuesta es tajante, el jugador no se va de Zaragoza. No existe ninguna posibilidad de que se vaya”.

📋 ¿Quién más suena para el arco de Colo Colo?

Uno de los nombres que ha sonado en las últimas semanas en el arco de Colo Colo es Jaime Vargas, golero que tuvo grandes actuaciones con Deportes Recoleta en la Primera B, consolidándose al jugar los 30 partidos de la temporada.

Gabriel Arias también es un portero que interesa también en Macul, aunque también está la chance de darle la confianza a los arqueros que están regularmente en la titularidad y la banca: Fernando De Paul y Eduardo Villanueva.

🤩 Los refuerzos que tiene asegurados Colo Colo

Colo Colo ya tiene dos refuerzos asegurados de cara al 2026: Matías Fernández Cordero, quien llega a ocupar la plaza de lateral derecho y Joaquín Sosa, zaguero central zurdo.

Con esto se cumplen las dos prioridades señaladas por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, por lo que desde ahora se enfocarán en la búsqueda de otras posiciones como la de arquero y el “9”, ya que necesitan un competencia para el argentino Javier Correa.

📲 En el canal de Google Discover de Al Aire Libre encontrarás todas las noticias de Colo Colo.