Colo Colo atraviesa un complejo término de año. A la irregular temporada futbolística se han sumado algunos problemas financieros, que incluso despertaron temores del pasado con una posible quiebra del club.

Y es que el desempeño del equipo y los severos castigos por diferentes incidentes a lo largo del 2025 tienen a Blanco y Negro en una difícil situación. Sin embargo, esto podría empeorar en los próximos días.

Esta jornada el Cacique recibió un nuevo revés luego que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés) desestimara la apelación de la dirigencia que intentaba rebajar el castigo por los graves desmanes ocurridos ante Fortaleza. Y a ello se podría sumar un nuevo inconveniente en los próximos días.

😮 Esto le cuesta a Colo Colo despedir a Fernando Ortiz

Colo Colo llega a la última fecha del Campeonato Nacional sin depender de sí mismo para clasificar a la próxima Copa Sudamericana, que fue el objetivo que se le encomendó a Fernando Ortiz cuando asumió la dirección técnica del equipo.

Por ello, de no lograr dicha tarea, el ‘Tano’ podría dejar la institución. Sin embargo, esto no le saldría gratis a Blanco y Negro, puesto que para ello deberá ejercer la cláusula de rescisión del DT.

Según reveló Radio ADN, dicha cláusula establece un monto de 200 mil dólares, es decir, el elenco popular debe desembolsar alrededor de 180 millones de pesos para desvincular anticipadamente a su entrenador.

🤔 ¿Qué necesita Colo Colo para ir a la Sudamericana?

De esta forma, no conseguir pasajes a la próxima Copa Sudamericana podría traer importantes consecuencias en el Estadio Monumental. Esto porque no solo dejarán de percibir dinero por los premios que entrega la Conmebol, sino por el dinero que deberán pagarle a su entrenador en caso que quieran rescindir su contrato.

Y si bien los albos aún tienen opciones matemáticas de acceder a la próxima edición del certamen continental, la tarea no es del todo sencilla.

En primer lugar, el equipo de Fernando Ortiz debe vencer a Audax Italiano en Macul, pero eso no es todo, puesto que también necesitan que Ñublense derrote a Cobresal en Chillán.

De darse ambos resultados, el Cacique superará a los mineros en la tabla de posiciones por diferencia de gol y asegurará presencia internacional el 2026. Pero si por el contrario no se da alguna de estas combinaciones, cerrará la temporada con las manos vacías.

