Colo Colo ha tenido un centenario para el olvido. Los albos, que este 2025 conmemoraban 100 años desde su fundación, han sufrido una serie de golpes futbolísticos y también fuera de la cancha.

Uno de los hitos más recordados de esta temporada fueron los graves incidentes que tuvieron lugar en el Estadio Monumental el pasado 10 de abril, cuando el Cacique enfrentaba a Fortaleza por la Copa Libertadores.

Este lamentable hecho marcó el futuro del equipo que entonces dirigía Jorge Almirón y generó un drástico castigo, el cual la dirigencia de Blanco y Negro intentó rebajar a través de todos los medios posibles.

Tras el duro castigo en su contra, Colo Colo acudió hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar reducir la sanción en su contra. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que los albos sufrieron un portazo definitivo.

De acuerdo a la información entregada por Radio ADN, el TAS desestimó la apelación presentada por la dirigencia de Blanco y Negro, por lo que el club deberá seguir cumpliendo el dictamen que decretó la Unidad Disciplinaria de la Conmebol el pasado 30 de abril.

De esta forma, en caso de conseguir la clasificación a la próxima Copa Sudamericana, el Cacique tendrá que cumplir con el castigo impuesto.

🚨 ¿Cuál fue el castigo contra Colo Colo por los incidentes ante Fortaleza?

Luego de los graves incidentes ocurridos en el Estadio Monumental, la Unidad Disciplinaria de la Conmebol decidió sancionar a Colo Colo con cinco partidos sin público en las competencias internacionales.

De esos, el elenco popular ya cumplió con dos. Por ello, de acceder a la próxima Copa Sudamericana, tendría que jugar toda la fase de grupos a puertas cerradas, lo que significaría un importante problema para el club, sobre todo a nivel económico.

Al castigo deportivo se suma la multa económica de 80 mil dólares, la cual llega en un complejo momento financiero para Blanco y Negro.

