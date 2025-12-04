Colo Colo vive la semana previa al último partido del año con más dudas que certezas. La clasificación a la Copa Sudamericana 2026 sigue sobre la mesa, pero ya no depende sólo de lo que ocurra en el Monumental: el equipo de Fernando Ortiz está obligado a vencer a Audax Italiano y, además, aguardar una caída de Cobresal frente a Ñublense.

Mientras la calculadora sigue encendida, en Pedrero corren horas de definición interna. El cuerpo técnico ajusta la retaguardia después del error defensivo en el norte ante los Legionarios y un nombre que no aparecía hace tiempo vuelve a escena. Se mueve la zaga. Se mueve el tablero. Ortiz no descarta un cambio para el domingo.

🔎 ¿Quién aparece como alternativa para reemplazar a Emiliano Amor en Colo Colo?

Un defensor uruguayo tomó la primera línea en los entrenamientos y podría cerrar el año como titular. Según información de Radio ADN, Fernando Ortiz probó durante la práctica con Alan Saldivia, compartiendo defensa central con Sebastián Vegas, desplazando momentáneamente a Emiliano Amor. El ensayo abre una señal táctica importante considerando lo reciente del último traspié defensivo.

No hay confirmación oficial aún, pero el movimiento instala un escenario claro: Saldivia está más cerca que nunca de recuperar titularidad tras un año lleno de detenciones físicas.

⚽ ¿Cómo llega Saldivia físicamente y cuándo fue su último partido?

Superó una pubalgia y vuelve a competir después de casi cuatro meses sin acción oficial. El defensor estuvo marginado por una pubalgia, y cuando parecía listo para volver, otras molestias musculares volvieron a frenar el proceso. Hoy es alternativa real. Según registros, su último partido fue el 16 de agosto ante Universidad Católica, donde sólo disputó el primer tiempo antes de ser reemplazado en el descanso. Desde entonces, no suma minutos oficiales.

Que aparezca en equipo titular en la última fecha es lectura directa del cuerpo técnico: urgencia competitiva.

📅 ¿Cuándo define Colo Colo su formación para recibir a Audax Italiano?

La decisión final se tomará el sábado, en la última práctica formal en el Monumental. Ortiz cerrará la semana con ensayo táctico final el sábado, víspera del duelo dominical ante Audax. Recién ahí quedará definido si Saldivia desplaza a Amor o si el DT decide mantener la línea habitual pese a los errores recientes.

En resumen

Ortiz probó un cambio en defensa y Saldivia asoma como alternativa titular.

Amor pierde terreno tras error ante Cobresal.

El uruguayo no juega desde agosto y vuelve a pelear un puesto.

