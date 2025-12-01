Colo Colo amaneció este lunes con una mezcla de incertidumbre y esperanza. La derrota frente a Cobresal complicó todos los planes y dejó al plantel dependiendo de un favor ajeno para mantener vivas sus opciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026. El golpe caló hondo: ya no basta con ganar, ahora el Cacique necesita que otro resbale para no despedirse del plano internacional.

Mientras tanto, el Estadio Monumental empieza a tomar la forma de una verdadera caldera. Las entradas para el duelo ante Audax Italiano prácticamente volaron, reflejando que, aun en un año irregular, la gente sigue ahí. Lo que ocurra hoy en La Florida y lo que pase el domingo pueden cambiar toda la narrativa del 2025 en Macul. Sigue la información, minuto a minuto, del conjunto Popular y entérate de todo lo que pasa con Colo Colo hoy.

Todas las noticias de Colo Colo de este lunes 1 de diciembre

📊 ¿En qué lugar está Colo Colo? Tabla de posiciones actualizada

#ClubPJGEPDGPts
1Coquimbo Unido282251+3071
2U. Católica291676+1755
3O’Higgins291586+853
4U. de Chile281639+2551
5Palestino291469+1148
6Cobresal2914510+547
7Audax Italiano2814410+646
8Colo Colo291289+1144
9Huachipato2912611+142
10Ñublense287912-1330
11U. La Calera298516-1029
12Deportes Limache297715-828
13La Serena297616-1927
14Everton296815-1626
15Iquique296617-2524
16U. Española296320-2321

📺 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Audax Italiano?

El partido que puede definir la temporada alba se jugará el:

📅 Domingo 7 de diciembre
🕕 18:00 horas
🏟 Estadio Monumental

