Colo Colo amaneció este lunes con una mezcla de incertidumbre y esperanza. La derrota frente a Cobresal complicó todos los planes y dejó al plantel dependiendo de un favor ajeno para mantener vivas sus opciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026. El golpe caló hondo: ya no basta con ganar, ahora el Cacique necesita que otro resbale para no despedirse del plano internacional.

Mientras tanto, el Estadio Monumental empieza a tomar la forma de una verdadera caldera. Las entradas para el duelo ante Audax Italiano prácticamente volaron, reflejando que, aun en un año irregular, la gente sigue ahí. Lo que ocurra hoy en La Florida y lo que pase el domingo pueden cambiar toda la narrativa del 2025 en Macul. Sigue la información, minuto a minuto, del conjunto Popular y entérate de todo lo que pasa con Colo Colo hoy.

⚽ Todas las noticias de Colo Colo de este lunes 1 de diciembre

📊 ¿En qué lugar está Colo Colo? Tabla de posiciones actualizada

# Club PJ G E P DG Pts 1 Coquimbo Unido 28 22 5 1 +30 71 2 U. Católica 29 16 7 6 +17 55 3 O’Higgins 29 15 8 6 +8 53 4 U. de Chile 28 16 3 9 +25 51 5 Palestino 29 14 6 9 +11 48 6 Cobresal 29 14 5 10 +5 47 7 Audax Italiano 28 14 4 10 +6 46 8 Colo Colo 29 12 8 9 +11 44 9 Huachipato 29 12 6 11 +1 42 10 Ñublense 28 7 9 12 -13 30 11 U. La Calera 29 8 5 16 -10 29 12 Deportes Limache 29 7 7 15 -8 28 13 La Serena 29 7 6 16 -19 27 14 Everton 29 6 8 15 -16 26 15 Iquique 29 6 6 17 -25 24 16 U. Española 29 6 3 20 -23 21

📺 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Audax Italiano?

El partido que puede definir la temporada alba se jugará el:

📅 Domingo 7 de diciembre

🕕 18:00 horas

🏟 Estadio Monumental

