Colo Colo avanza en diciembre con señales cada vez menos ambiguas. Mientras el plantel permanece de vacaciones, en Macul el mercado dejó de ser solo exploración y comenzó a transformarse en una etapa de definiciones concretas. Con un presupuesto ajustado y la presión de armar un equipo competitivo para el 2026, Blanco y Negro se mueve con cautela, pero también con urgencia.

En ese escenario, un nombre empieza a tomar ventaja clara como posible refuerzo y genera consenso interno, mientras otros casos abren interrogantes sobre el futuro inmediato del plantel. La dirigencia, además, se prepara para una reunión clave esta semana, donde se evaluarán préstamos, eventuales ventas y decisiones que pueden marcar el ritmo definitivo del rearmado albo.

martes 16 de diciembre

