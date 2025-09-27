Aníbal Mosa aseguró que hay opciones de que Colo Colo se mude al estadio Nacional (ya está arrendado) para el duelo ante Deportes Limache, el último fin de semana de octubre, por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.

La razón es que el 21 del mismo mes hay un concierto de Imagine Dragons en el Monumental (el último de una serie de recitales), por lo que no hay certeza de que la cancha David Arellano esté en condiciones para recibir el partido algunos días después.

Es por eso que en Al Aire Libre te contamos cómo le ha ido al Cacique como dueño de casa en el estadio Nacional.

🧐 Así le ha ido a Colo Colo como local en el estadio Nacional

Colo Colo debutó oficialmente en el Monumental 1989 y antes de eso era local permanentemente en el estadio Nacional, sin malos resultados. De hecho, su palmarés local hasta ese momento era de 15 títulos del Campeonato Nacional y 6 de Copa Chile.

A nivel internacional no tuvo una buena experiencia en ese período, dado que en 1973 llegó a la final de la Copa Libertadores ante Independiente, pero no pudo sellar en Ñuñoa el título. Había empatado 1-1 en la ida en Avellaneda con robo incluido y en el Nacional hubo igualdad 0-0 que obligó a un tercer partido en Montevideo, que terminó 2-1 a favor del Rojo.

Después de inaugurar el Monumental, Colo Colo igual debió hacer de local en Ñuñoa, por ejemplo en la primera década del 2000 para algunos clásicos ante U de Chile, debido a que el recinto de Macul fue sancionado por el lanzamiento de un proyectil a Nelson Pinto en 2003.

En ese contexto, Los Albos definieron como local ante U de Chile en el estadio Nacional la final del Torneo de Apertura 2006 y ganó, saliendo campeón ante su archirrival en una muy recordada definición.

No obstante, a nivel internacional otra vez las cosas no fueron positivas. En la Copa Sudamericana 2006 el Monumental fue castigado por Conmebol por un proyectil lanzado a un jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata en cuartos de final. El duelo decisivo de este torneo fue ante Pachuca en el estadio Nacional y el Cacique perdió por 2-1.

Finalmente, como visitante Colo Colo ha tenido de dulce y agraz, aunque hace poco tuvo una larga racha de 11 años sin perder ante U de Chile en Ñuñoa, la que se rompió este 2025 con un 2-1 en contra.

📅 Cuándo puede jugar Colo Colo en el estadio Nacional

El fin de semana del 25 y 26 de octubre ante Deportes Limache. Colo Colo no tiene certeza del estadio del campo de juego del Monumental tras una serie de conciertos, por lo que puede mudarse por ese partido al Nacional, tal como lo dio a conocer el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

