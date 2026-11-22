Sigue EN VIVO el partido entre Colo-Colo y Universidad Católica por la Liga de Primera (fecha 28), este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas (hora de Chile). La transmisión va por TNT Sports, MAX, TNT Go y TNT Sports Premium (Chile). Aquí encontrarás el marcador al minuto, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del partido.

Previa · el partido empieza en 1 h 57 min Colo-Colo 18:00 Universidad Católica Resumen Formaciones El partido comienza el dom 22 nov a las 18:00 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo. 29 Évora 21 Wiemberg 23 Vidal 4 Sosa 28 Rojas 8 Madrid 10 Pastran 26 Ulloa 54 Díaz 9 Correa 7 Marchant 27 Melo 23 Astaburuaga 5 Farías 26 Díaz 3 Mena 20 Valencia 11 Montes 18 Rossel 14 Martínez 15 Cuevas 9 Zampedri Colo-Colo (3-4-2-1) · Universidad Católica (4-1-4-1) · ↓ sustituido · ⚽ gol Colo-Colo 18:00 Universidad Católica Minuto a minuto El relato comenzará con el pitazo inicial.