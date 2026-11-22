Sigue EN VIVO el partido entre Colo-Colo y Universidad Católica por la Liga de Primera (fecha 28), este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas (hora de Chile). La transmisión va por TNT Sports, MAX, TNT Go y TNT Sports Premium (Chile). Aquí encontrarás el marcador al minuto, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del partido.
El partido comienza el dom 22 nov a las 18:00 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo.
Colo-Colo (3-4-2-1) · Universidad Católica (4-1-4-1) · ↓ sustituido · ⚽ gol
Minuto a minuto
El relato comenzará con el pitazo inicial.
Colo-Colo ganó 9 de sus 13 partidos como local en el torneo.
Colo-Colo: Javier Correa (18 goles, 2.º del torneo); Universidad Católica: Fernando Zampedri (29 goles, 1.º del torneo).
Colo-Colo ganó 2-1 como visitante el 24 may. 2026.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Fernando Ortiz
DT Daniel Garnero
- Bernardo Humberto Cerezo RojasLesionado
- Sebastián ArancibiaLesionado
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- Javier Correa18goles
- Maximiliano Romero8goles
- Leandro Hernández7goles
- Fernando Zampedri29goles
- Justo Giani8goles
- Clemente Montes4goles
Últimos resultados
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Historial49 partidos oficiales
- 24 may. 2026Universidad Católica1-2Colo-Colo
- 16 ago. 2025Colo-Colo1-4Universidad Católica
- 6 jul. 2025Universidad Católica2-0Colo-Colo
- 3 oct. 2024Colo-Colo1-0Universidad Católica
- 20 abr. 2024Universidad Católica0-1Colo-Colo
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|27
|+29
|61
|EPEGG
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|27
|+19
|49
|GPEGG
|4
|Coquimbo Unido
|27
|+5
|41
|GPGGG
|5
|Deportes Limache
|27
|+8
|40
|PEGGP
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 22/11 16:02