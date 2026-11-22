Sigue EN VIVO el partido entre Huachipato y Deportes Concepción por la Liga de Primera (fecha 28), este domingo 22 de noviembre a las 12:00 horas (hora de Chile). Se puede ver por TNT Sports, MAX, TNT Go y TNT Sports Premium (Chile). Aquí encontrarás el marcador actualizado, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del encuentro minuto a minuto.

Huachipato 12:00 Deportes Concepción Resumen Formaciones El partido comienza el dom 22 nov a las 12:00 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo. 12 Bravo 20 Toro 8 Vargas 5 Caroca 7 Briceño 24 León 6 Sepúlveda 26 Antiñirre 30 Altez 19 Núñez 15 Rodríguez 25 N. Araya 28 González 37 Grillo 21 Rodríguez 23 Riquelme 16 M. Sandoval 30 E. Espinoza 18 Rodríguez 4 A. Cáceres 32 J. Larrivey 24 M. Cavalleri Huachipato (3-4-1-2) · Deportes Concepción (4-3-3) · ↓ sustituido · ⚽ gol Huachipato 12:00 Deportes Concepción Minuto a minuto El relato comenzará con el pitazo inicial.