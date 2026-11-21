O’Higgins vs Universidad de Chile EN VIVO: minuto a minuto, goles y resultado por la Liga de Primera 2026
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Jorge Cremaschi
Sigue EN VIVO O'Higgins vs Universidad de Chile: marcador, goles y estadísticas minuto a minuto.
Sigue EN VIVO el partido entre O'Higgins y Universidad de Chile por la Liga de Primera (fecha 28), este sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas (hora de Chile). Se puede ver por TNT Sports y TNT Go. Aquí encontrarás el marcador actualizado, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del encuentro minuto a minuto.
Liga de Primera · Fecha 28 · Estadio El TenienteSáb 21 nov · 18:00
O'Higgins18:00Universidad de Chile
El partido comienza el sáb 21 nov a las 18:00 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo.
Jorge Cremaschi es periodista deportivo especializado en fútbol chileno. En Al Aire Libre analiza la actualidad del Campeonato Nacional, la Roja y los clubes chilenos en competiciones internacionales, con un enfoque riguroso y basado en datos.