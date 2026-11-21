Sigue EN VIVO el partido entre O'Higgins y Universidad de Chile por la Liga de Primera (fecha 28), este sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas (hora de Chile). Se puede ver por TNT Sports y TNT Go. Aquí encontrarás el marcador actualizado, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del encuentro minuto a minuto.

O'Higgins 18:00 Universidad de Chile Resumen Formaciones El partido comienza el sáb 21 nov a las 18:00 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo. 31 Carabalí 33 Brizuela 22 Robledo 6 Pavez 2 Morales 17 Avilés 8 Ogaz 25 Schor 28 Bou 29 Yañez 9 Castillo 25 Castellón 3 Lichnovsky 22 Zaldivia 5 Ramírez 17 Hormazabal 29 Barrera 20 Aránguiz 14 Morales 7 Guerrero 11 Vargas 9 Rivero O'Higgins (4-2-3-1) · Universidad de Chile (3-4-3) · ↓ sustituido · ⚽ gol O'Higgins 18:00 Universidad de Chile Minuto a minuto El relato comenzará con el pitazo inicial.