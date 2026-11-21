Sigue EN VIVO el partido entre Coquimbo Unido y Everton por la Liga de Primera (fecha 28), este sábado 21 de noviembre a las 12:00 horas (hora de Chile). Se puede ver por TNT Sports, MAX, TNT Go y TNT Sports Premium (Chile). Aquí encontrarás el marcador actualizado, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del encuentro minuto a minuto.

Coquimbo Unido 12:00 Everton Resumen Formaciones El partido comienza el sáb 21 nov a las 12:00 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo. 13 Sánchez 17 Salinas 2 Gazzolo 3 Fernández 16 Cornejo 7 Galani 14 Cordero 15 Zavala 10 Vadalá 30 Chandía 31 Pereira 1 González 2 Opazo 4 Magallanes 24 Oyarzún 11 Ramos 21 Berríos 10 Medina 7 Moya 20 Ovalle 9 Alfaro 29 Martínez Coquimbo Unido (4-2-3-1) · Everton (4-3-3) · ↓ sustituido · ⚽ gol Coquimbo Unido 12:00 Everton Minuto a minuto El relato comenzará con el pitazo inicial.