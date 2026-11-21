Sigue EN VIVO el partido entre Universidad de Concepción y Ñublense por la Liga de Primera (fecha 28), este sábado 21 de noviembre a las 20:30 horas (hora de Chile). Se puede ver por TNT Sports y TNT Go. Aquí encontrarás el marcador actualizado, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del encuentro minuto a minuto.

Universidad de Concepción 20:30 Ñublense Resumen Formaciones El partido comienza el sáb 21 nov a las 20:30 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo. 1 Broun 17 González 4 González 3 Barbieri 15 Oyanedel 16 Ogaz 10 Fuentealba 19 Mesías 7 González 18 Waterman 22 Funes 1 Pérez 16 Sanhueza 18 Céspedes 6 Calderón 8 Graciani 10 Plaza 21 Reyes 28 Rivera 14 Campusano 9 Rami 11 Molina Universidad de Concepción (4-4-2) · Ñublense (4-4-2) · ↓ sustituido · ⚽ gol Universidad de Concepción 20:30 Ñublense Minuto a minuto El relato comenzará con el pitazo inicial.