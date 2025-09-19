Cristián Zavala encontró en Coquimbo Unido lo que tanto buscaba en Colo Colo: continuidad, confianza y un rol protagónico. El extremo de 26 años se transformó en pieza clave del puntero del Campeonato Nacional, sumando asistencias y levantando elogios de todo el fútbol chileno.

Pero mientras en Pedrero esperan su retorno para 2026, en la Cuarta Región ya alzaron la voz. Desde la dirigencia aurinegra enviaron un mensaje que instala la polémica: ¿volverá al Monumental o se quedará en el puerto para seguir escribiendo historia?

🔥 ¿Qué dijo Coquimbo Unido sobre la continuidad de Cristián Zavala?

En diálogo con En Cancha, el gerente general Pablo Morales encendió la controversia:

“Zavala actualmente está a préstamo, es una decisión temporal, y tiene contrato para el próximo año con Colo Colo. Las condiciones del mercado pueden cambiar según los objetivos, pero para Coquimbo Unido sería un gran aporte contar con él en la próxima temporada. No obstante, hoy por hoy, y según lo firmado, Zavala sigue siendo jugador de Colo Colo”.

Una declaración que no pasó inadvertida, sobre todo porque en Pedrero esperan contar con él tras su préstamo.

💛🖤 ¿Por qué en Coquimbo aseguran que Zavala “tiene el corazón aurinegro”?

El directivo no se quedó solo con la formalidad y lanzó una frase que resonó con fuerza entre los hinchas piratas:

“Cristián es de esos jugadores que tienen el corazón aurinegro, es formado por nosotros, claramente fue un gran refuerzo”.

Incluso reveló los sacrificios que el jugador debió hacer para volver a Coquimbo: “Zavala hizo sacrificios para llegar a Coquimbo Unido desde Colo Colo. Incluso extendió su vínculo con Colo Colo para que le permitieran el préstamo hacia acá”.

🚨 Aseguran que Zavala rechazó ofertas del extranjero

La historia de Zavala en Coquimbo pudo ser muy distinta. Según Morales, el jugador rechazó una propuesta internacional antes de volver al puerto:

“También rechazó una oferta del fútbol argentino para venir a Coquimbo Unido. Por eso creemos que, en un 100%, fue un gran acierto contar hoy con Cristián Zavala”.

El dirigente agregó que su paso por los aurinegros le devolvió la confianza: “Venir a Coquimbo Unido ha sido provechoso tanto para el club, porque fue un tremendo refuerzo, como para él, porque ha demostrado que tiene las condiciones para ser titular en un equipo que pelea en la parte alta de la tabla”.

📊 Los números de Zavala en Coquimbo durante 2025

Desde su llegada en julio, Zavala disputó 6 partidos con los piratas, sumando 4 asistencias en 462 minutos.

Dos asistencias en el triunfo 2-1 ante Everton

Una en la victoria 1-0 sobre Audax Italiano

Otra en el reciente 2-1 frente a Ñublense

🤔 ¿Qué pasará con Zavala en 2026?

El escenario está abierto: Zavala tiene contrato vigente con Colo Colo, pero en Coquimbo no esconden sus ganas de retenerlo. Lo cierto es que el jugador se ha valorizado y será uno de los nombres que más dará que hablar en el próximo mercado.

👉 Toda la cobertura del futuro de Cristián Zavala y de Colo Colo rumbo al 2026, solo en Al Aire Libre.