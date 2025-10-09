U Católica y Ñublense se pondrán al día este jueves con su partido pendiente de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2025 a jugarse en el Claro Arena, encuentro por el que no asomaba ninguna dificultad hasta la tarde de este último miércoles, cuando se conoció que la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, había solicitado formalmente suspender el compromiso.

La edil de la comuna del sector oriente de la capital pidió a la Delegación Presidencial suspender el compromiso entre la UC y el cuadro de Chillán debido a los reclamos y quejas de los vecinos aledaños a San Carlos de Apoquindo, aludiendo además a la dificultad vial que podía presentar este partido. Ante ello, las autoridades de Gobierno respondieron con una tajante postura.

¡𝙃𝙊𝙔 𝙅𝙐𝙀𝙂𝘼 𝙇𝘼 𝘾𝘼𝙏𝙊! 🤍💙



¡Por fin! 🤩 Se acaba la espera y nos volvemos a reunir en casa para dejar la voz por #LosCruzados 👊 e ir todos juntos por esos ➕3️⃣



🏆 Fecha 19 Liga de Primera Itaú 2025

🆚 Ñublense

⏰ 20:30 hrs.

📡 @TNTSportsCL



¡𝐕𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐔𝐂! ⚪🔵… pic.twitter.com/flybub8ex9 — Universidad Católica (@Cruzados) October 9, 2025

❎ La Delegación Presidencial se pone los pantalones por el UC vs Ñublense

En el comunicado que expuso la alcaldesa San Martín se señalaba entre las razones para pedir suspender el encuentro que: “Evidentemente un día de semana, en horario punta, el entorno del estadio no está preparado para recibir todas las externalidades que implica un encuentro como ese”.

Sin embargo, desde la Delegación Presidencial se pusieron firmes y desestimaron la petición de San Martín. De acuerdo a información de Radio ADN, desde el organismo gubernamental que dirige Gonzalo Durán entienden que existe un oficio con el uso de estacionamientos del Claro Arena, por lo cual ya se habría coordinado con la clínica y universidades (De los Andes y del Desarrollo) que ocupan esos espacios.

De esta manera, el partido se llevará a cabo en el Claro Arena para esta noche, en el que los cruzados recibirán a la escuadra dirigida por Ronald Fuentes.

El Claro Arena será escenario del encuentro de esta noche/ © Photosport

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs Ñublense?

El partido entre Universidad Católica y Ñublense se juega este miércoles 9 de octubre a las 20:30 horas, en el Estadio Claro Arena de Las Condes.

🏟️ Estadio: Claro Arena

📆 Fecha: Jueves 9 de octubre

🕗 Hora: 20:30 horas