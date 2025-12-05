Con la mente ya puesta en la final de Copa Chile, Deportes Limache afronta su último apriete del año en el Campeonato Nacional 2025. El cuadro tomatero, que viene de asegurar su permanencia con dos triunfos notables, saltará a la cancha ante Deportes La Serena con un ojo en el presente y otro en el desafío que los espera en Rancagua.

La escuadra de Víctor Rivero llega con confianza, pero también con dolores de cabeza. Las lesiones golpearon fuerte en la semana y obligaron al cuerpo técnico a rearmar piezas en plena recta final de la temporada.

🔴 Deportes Limache y un cierre exigente

Las bajas confirmadas de Nelson Da Silva, Brian Torrealba, Misael Llantén y Yonathan Andía complican a Rivero de cara a la última fecha. Aun así, el plantel mantiene la convicción de cerrar la liga con una tercera victoria consecutiva, mientras La Serena llega con la presión total: aún tiene riesgo matemático de descenso y cada pelota será decisión de vida o muerte.

En Limache, el alivio por mantener la categoría sigue fresco. Nicolás Peranic, referente silencioso del camarín, valoró el trabajo hecho durante el año en un torneo donde los equipos recién ascendidos suelen sufrir el golpe del ritmo. “Cumplimos el objetivo que nos trazamos al inicio: seguir en Primera. Para un club nuevo es clave sostenerse porque muchos suben y bajan rápido. Por eso esto nos genera mucha felicidad”, explicó el portero, reconociendo la importancia del proyecto tomatero.

⚽ ¿Cuándo y dónde juegan Limache vs La Serena?

El choque entre Limache y La Serena disputará este sábado 6 de diciembre, a las 18:00 horas, en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota. Mario Salvo será el árbitro encargado de un encuentro que promete.

Para Limache, la misión es clara: no perder el foco antes del partido más importante de su historia. Para La Serena, sumar para no pasar zozobras.