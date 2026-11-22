Sigue EN VIVO el partido entre Deportes Limache y Deportes La Serena por la Liga de Primera (fecha 28), este domingo 22 de noviembre a las 20:30 horas (hora de Chile). La transmisión va por TNT Sports, MAX, TNT Go y TNT Sports Premium (Chile). Aquí encontrarás el marcador al minuto, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del partido.
El partido comienza el dom 22 nov a las 20:30 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo.
Deportes Limache (4-2-3-1) · Deportes La Serena (4-1-4-1) · ↓ sustituido · ⚽ gol
|#
|Equipo
|PJ
|DG
|Pts
|3
|•
|Universidad Católica● EN VIVO
|28
|+18
|49
|4
|•
|Coquimbo Unido
|27
|+5
|41
|5
|•
|Deportes Limache
|27
|+8
|40
|6
|•
|Everton
|28
|+7
|40
|7
|•
|Deportes Concepción
|28
|0
|39
|8
|•
|Palestino
|28
|0
|38
|9
|•
|Ñublense
|28
|-9
|38
|10
|•
|Deportes La Serena
|27
|-2
|37
|11
|•
|Huachipato
|27
|-7
|34
|12
|•
|O'Higgins
|28
|-11
|31
Minuto a minuto
El relato comenzará con el pitazo inicial.
Deportes Limache ganó 8 de sus 13 partidos como local en el torneo.
Deportes Limache: D. Castro (14 goles, 3.º del torneo); Deportes La Serena: Jeisson Vargas (8 goles).
Deportes La Serena ganó 4-1 como local el 24 may. 2026.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Víctor Rivero Faccioli
- Ramón MartínezLesionado
- Yerko GonzalezLesionado
DT F. Perez Gutierrez
- Nicolás StefanelliLesionado
- Andrés ZaniniLesionado
- Gonzalo FigueroaSuspendido
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- D. Castro14goles
- Gonzalo Ariel Sosa8goles
- Jean Meneses6goles
- Jeisson Vargas8goles
- Felipe Chamorro7goles
- Matías Marín6goles
Últimos resultados
- Universidad Católica8 nov. · Liga de Primera · visitaP 0-3
- Audax Italiano2 nov. · Liga de Primera · localG 2-0
- Universidad de Concepción25 oct. · Liga de Primera · visitaG 1-0
- Palestino11 oct. · Liga de Primera · localE 2-2
- Unión La Calera14 sep. · Liga de Primera · visitaP 0-1
- Palestino7 nov. · Liga de Primera · localG 1-0
- Huachipato1 nov. · Liga de Primera · visitaE 0-0
- Deportes Concepción24 oct. · Liga de Primera · localG 3-1
- Everton11 oct. · Liga de Primera · visitaP 2-3
- Universidad de Chile13 sep. · Liga de Primera · localP 0-3
Historial7 partidos oficiales
- 24 may. 2026Deportes La Serena4-1Deportes Limache
- 6 dic. 2025Deportes Limache1-0Deportes La Serena
- 12 oct. 2025Deportes La Serena1-6Deportes Limache
- 7 sep. 2025Deportes Limache2-0Deportes La Serena
- 22 jun. 2025Deportes La Serena1-1Deportes Limache
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|27
|+29
|61
|EPEGG
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|27
|+19
|49
|GPEGG
|4
|Coquimbo Unido
|27
|+5
|41
|GPGGG
|5
|Deportes Limache
|27
|+8
|40
|PEGGP
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
|10
|Deportes La Serena
|27
|-2
|37
|PPGEG
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 22/11 18:33