Lucas Assadi se encuentra sin jugar en la Universidad de Chile. El habilidoso jugador se encuentra suspendido luego que el Tribunal de Disciplina lo sancionara con tres partidos sin jugar debido a su actuar en el Clásico Universitario ante Universidad Católica.

Independiente del castigo, el diez de los azules no puede ver acción puesto que en la derrota frente a los cruzados sufrió una lesión musculotendinosa en los isquiotibiales, la cual lo marginará de las canchas por alrededor de dos meses.

De esta forma, el talentoso mediocampista no jugará más en la presente temporada, por lo que aquel encuentro ante la UC pudo ser su última aparición con la camiseta de la U. Esto producto de las ofertas que se espera que pueda recibir al término de la temporada.

😱 El exótico club que busca a Lucas Assadi

Sin ir más lejos, ya se habla de un posible destino para Lucas Assadi. Según reveló la periodista de Radio ADN, Rocío Ayala, el jugador estaría siendo seguido desde Egipto.

El club que está tras sus pasos es el Al Ahly, y si bien la comunicadora detalló que aún no hay un ofrecimiento formal, sí está en la mira del elenco de los faraones.

“Hasta ahora no hay una oferta formal, pero está en el radar de un equipo. En Egipto, el Al Ahly hizo averiguaciones por Assadi. El jugador tiene contrato vigente con la U y está en conversaciones para ver si renueva o no”, precisó.

⚽ Los números de Lucas Assadi en la U de Chile

Si bien debutó oficialmente el 2021 con la camiseta de la Universidad de Chile, su consagración llegó a mediados de esta temporada de la mano de Gustavo Álvarez.

El volante debió remar desde atrás, puesto que incluso estuvo fuera de las nóminas, pero poco a poco comenzó a ganarse un lugar, hasta convertirse en la principal figura del equipo tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Sudamericana.

