Es prácticamente un hecho que Lucas Assadi se perderá lo que resta de esta temporada 2025 con U de Chile por el desgarro que lo golpeó en el último Clásico Universitario, encuentro en el que el mismo volante protagonizó un reprochable momento con hinchas en el Claro Arena y que ahora le trae consecuencias al conocerse el castigo que le aplicó el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

En dicho encuentro jugado el pasado 26 de octubre Assadi tuvo una fugaz aparición en la que ingresó a los 57′ minutos y abandonara en los 80′ por lesión, pero cuando el talentoso volante se dirigía al banco de suplentes se enfrascó en una discusión con algunos hinchas de la Tribuna Sergio Livingstone, lanzándoles un escupitajo que no llegó a destino. Dicho actuar ahora tiene serios coletazos.

✖️ Assadi conoce el rigor del Tribunal de Disciplina con contundente castigo

El talento de la U ya había sido citado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP al ser denunciado por U Católica ante estos hechos en el Claro Arena, por lo que era difícil que pudiese zafar de alguna sanción al existir registros de lo ocurrido.

Pues bien, de acuerdo a lo que detalló el periodista Felipe Labbé en ESPN este último martes, en sesión el ente decidió darle tres fechas de suspensión a Assadi por el escupitajo en este entrevero con los hinchas cruzados.

Un castigo que regirá sobre el “10” azul desde el duelo pendiente que tienen este mismo miércoles ante Everton de Viña del Mar.

El “10” azul estaría liberado de su castigo recién a fines de noviembre/ © Photosport

⚽ Los tres partidos que se perderá Lucas Assadi por suspensión

De esta manera, los tres partidos en los que se aplica esta sanción sobre Lucas Assadi son el mencionado con Everton, frente a Deportes Limache por la Fecha 26 y ante O’Higgins en El Teniente de Rancagua.

Bajo este escenario, y solo si hubiese un milagro en la recuperación de su lesión, Assadi recién podría volver a ser considerado para el encuentro con el campeón Coquimbo Unido del próximo 30 de noviembre.