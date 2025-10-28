Lucas Assadi tuvo un Clásico Universitario para el olvido. El talentoso volante de la Universidad de Chile fue suplente ante Universidad Católica, pero tras la expulsión de Gary Medel el entrenador de los azules decidió enviarlo a la cancha.

Sin embargo, el volante solo alcanzó a jugar 23 minutos, puesto que tras una aparición por el sector izquierdo sintió molestias físicas, las cuales lo obligaron a pedir el cambio. Posteriormente, se conoció que el ‘Ninja’ sufrió una lesión musculotendinosa de isquiotibiales, la cual lo mantendrá varias semanas fuera de los campos de juego.

Por si fuera poco, Assadi protagonizó un polémico cruce con hinchas cruzados, y si bien esto no fue informado por el árbitro Juan Lara, sí podría traer consecuencias para el mediocampista.

😨 Lucas Assadi en el ojo del huracán tras el Clásico Universitario

Una vez terminado el Clásico Universitario, Lucas Assadi fue blanco de insultos por parte de los hinchas de Universidad Católica apostados en una de las tribunas del Claro Arena.

Sin embargo, el jugador de Universidad de Chile respondió de la peor forma: lanzando un escupo a los fanáticos que le gritaban improperios desde las gradas.

Pero eso no fue todo, puesto que cuando el jugador se retiraba a los camarines realizó gestos en contra de los aficionados de la UC, lo cual podría ser sancionado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

😱 U Católica pide las penas del infierno para Lucas Assadi

Si bien el juez del partido, Juan Lara, no informó esta conducta en su informe arbitral, Lucas Assadi sí podría ser sancionado. Esto porque Universidad Católica presentó una denuncia en contra de la figura de los azules.

Los cruzados, según informaron a través de sus canales oficiales, acusaron al jugador en base al Artículo 63, letra E, número 1 del Código de Penalidades, el cual sanciona con la suspensión de 6 a 15 partidos a aquel futbolista que escupa a un rival o a cualquier persona.

“La denuncia se formula luego de constatar la omisión de estos hechos en el informe arbitral, pese a que los mismos habían sido informados a las entidades correspondientes”, señaló el elenco estudiantil.

Cruzados informa que hoy martes 28 de octubre presentó una denuncia en contra del jugador Lucas Assadi ante el Honorable Tribunal de Penalidades de la ANFP, en base al Artículo 63, letra E, número 1, del Código de Penalidades, que sanciona con suspensión de 6 a 15 juegos a aquel… pic.twitter.com/F1kGC3R3xi — Universidad Católica (@Cruzados) October 28, 2025

😮 ¿Qué sanción arriesga Assadi tras el Clásico Universitario?

Producto de su actuar en el Clásico Universitario y la posterior denuncia de Universidad Católica ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, Lucas Assadi arriesga entre 6 a 15 partidos de suspensión.

Ahora resta saber la decisión del tribunal, pero todo indica que el diez de la U de Chile recibirá un fuerte castigo por su conducta tras la derrota frente a los cruzados.

