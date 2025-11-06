El pasado 26 de octubre fue un día oscuro para Universidad de Chile, y especialmente, para Lucas Assadi. Los azules cayeron por la cuenta mínima en su visita a Universidad Católica en el Clásico Universitario y el talentoso volante sufrió una lesión que lo mantendrá un buen tiempo fuera de las canchas.

Sin embargo, eso no fue todo, puesto que el diez de los universitarios se vio envuelto en una gran polémica, puesto que una vez finalizado el partido lanzó un escupo a unos hinchas cruzados, quienes lo estaban insultando desde las tribunas.

Producto de esta situación, Assadi recibió una sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Si bien se rumoreaba que serían entre 6 y 15 los partidos de castigo, finalmente el organismo se inclinó por tres.

😮 Lucas Assadi se refirió a su castigo en el Campeonato Nacional

En las últimas horas Lucas Assadi rompió el silencio y se refirió a la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina, donde hizo una autocrítica y reconoció el error.

“Me equivoqué. Lo que se vio en los videos creo que cometí un error, pero todo es un aprendizaje, así que me lo tomo como eso”, dijo en conversación con Emisora Bullanguera.

“Las tres fechas me van a servir, las voy a cumplir lesionado, así que me las tomo como un aprendizaje”, agregó.

🤔 ¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas Lucas Assadi en U de Chile?

Lucas Assadi fue sancionado con tres partidos por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por lo que, además del duelo ante Everton, se perderá los cruces ante Deportes Limache y O’Higgins en el Campeonato Nacional.

Y si bien su castigo culminará antes del inicio de la penúltima fecha, es poco probable que vea acción ante Coquimbo Unido y Deportes Iquique debido a la lesión que lo aqueja, por lo que todo indica que ante la UC fue su último partido de la temporada.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha este domingo 9 de noviembre cuando reciba desde las 17:30 horas a Deportes Limache en el Estadio Santa Laura por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025.

