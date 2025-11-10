Universidad de Chile encontró tranquilidad en medio de una semana agitada. Luego de una remontada épica ante Deportes Limache, los dirigidos por Gustavo Álvarez ya piensan en el cierre del Campeonato Nacional, aunque había un detalle que inquietaba tanto a jugadores como a hinchas: la localía frente a Coquimbo Unido.

El uso del Estadio Nacional por la Teletón, programada para el 28 y 29 de noviembre, encendió las alarmas. Durante días se barajaron distintas alternativas, incluso mover el partido a otra región, algo que no convencía a nadie dentro del club. Sin embargo, la gestión de Azul Azul dio frutos.

🏟️ La U confirma estadio para recibir a Coquimbo Unido

De acuerdo a la información entregada por La Magia Azul, Universidad de Chile podrá usar el Estadio Nacional apenas termine la tradicional cruzada solidaria. La directiva consiguió la autorización para ingresar al recinto de Ñuñoa durante la madrugada del domingo, con el objetivo de dejar todo listo para el compromiso que se disputará el lunes 1 de diciembre, en horario aún por definir.

El equipo azul podrá despedirse de su gente con un aforo cercano a los 45 mil espectadores en el último partido como locales de la temporada. Además, será un duelo con sabor especial: Coquimbo Unido llega como campeón vigente y la U buscará cerrar su campaña con una victoria simbólica ante su público.

El Estadio Nacional volverá a recibir al Romántico Viajero para el duelo ante Coquimbo Unido /

⚽ Un cierre con aroma a revancha

Antes de ese reencuentro en casa, el Romántico Viajero deberá visitar a O’Higgins en Rancagua, por la penúltima fecha. Un desafío clave para mantener el envión anímico y llegar con confianza al Nacional.