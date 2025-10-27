En su primera temporada en la élite del fútbol chileno, Deportes Limache protagonizó uno de los datos más inesperados del año: terminó invicto en sus cuatro enfrentamientos contra Colo Colo, repartidos entre Campeonato Nacional y Copa Chile. Un hito que ningún hincha albo hubiese imaginado, menos ante un recién ascendido.

El equipo de Víctor Rivero no sólo igualó dos veces en calidad de visitante, sino que también goleó y eliminó al cuadro popular de la Copa Chile. Un registro que ya quedó marcado en la historia reciente del fútbol chileno, tomando en cuenta que este año, el plantel albo es el más caro de la historia del fútbol chileno.

🍅 El estreno de Limache ante Colo Colo en Copa Chile

El 30 de enero, Limache se estrenó en el Estadio Monumental ante Colo Colo y no tuvo problemas para llevarse un empate bien trabajado. Da Silva abrió la cuenta, pero Vegas y Rodríguez le dieron la voltereta al marcador. Romero en los 84′ cerró el empate por la primera fecha de la Copa Chile

⚽ Primer triunfo de Limache sobre Colo Colo por el Campeonato Nacional

Unos días días después vino el debut por el Campeonato Nacional ante el Cacique, en La Calera los Limachinos ganaron por la mínima con tanto de Daniel Castro en los 33′ de partido. Para ser un recién ascendido y tener dos encuentros tan pegados con Colo Colo, se llevaron dos buenos resultados.

💣 La eliminación directa, el gran golpe de Limache a Colo Colo

El 10 de mayo, en la última fecha de la fase de grupos de Copa Chile, Colo Colo llegaba necesitado de puntos para seguir en carrera y debía ganar en su visita a Quillota para avanzar y sacar de carrera a los Tomateros. Nada de eso ocurrió. Castro, Pinares, Romero y Guerra le dieron el primer golpe mazazo a los albos, Cepeda descontó para la goleada 4 a 1 de Limache.

🔚 El cierre perfecto: otro empate y un punto que vale la salvación

Finalmente, hoy se enfrentaron en la Fecha 25 del Campeonato Nacional. El resultado volvió a ser un empate: 2-2. Con eso, Limache cerró un récord perfecto ante Colo Colo en 2025: 2 empates y 2 victorias. Un equipo que debutaba en la categoría mayor, sin grandes figuras ni presupuesto, logró amargarle el año del Centenario al gigante del fútbol chileno que tiene el plantel más caro de la historia.