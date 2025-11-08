La Serena y Universidad Católica se enfrentan por la Fecha 27 del Campeonato Nacional.

Los Cruzados llegan heridos luego de caer ante O’Higgins y necesitan de una buena victoria para seguir en carrera por el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.

La Serena, en tanto, quiere terminar de espantar al fantasma del descenso y para ello es importante no ceder puntos de local frente al club de la Franja.

La Serena y Católica juegan a partir de las 12:30 horas en el Estadio La Portada y será dirigido por Cristián Garay

⏱️La Serena vs U Católica, minuto a minuto