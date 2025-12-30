En Colo Colo está latente la posibilidad de que Alan Saldivia finalmente de el salto al exterior, puntualmente al siempre competitivo fútbol brasileño luego que desde Vasco da Gama reactivaran su interés en el uruguayo, una oportunidad por la que desde el propio país de la samba instan al jugador a que la tome sin dudar.

El seguimiento de Vasco por Saldivia nació durante el primer semestre de este 2025 y habría vuelto con fuerza en este mercado de pases de verano, incluso se habla de conversaciones preliminares entre el club brasileño con el Cacique para llegar a un acuerdo, y a la par una voz autorizada de fútbol de aquel país se refirió al respecto.

🗣️ Felipe Melo da el visto bueno para que Saldivia llegue al Brasileirao

A sus 23 años Saldivia podría vivir su primera experiencia fuera de Chile tras haber arribado a temprana edad a Colo Colo, y en vistas de que su primer desafío sería el exigente Brasileirao fue el propio Felipe Melo quien aconsejó al zaguero uruguayo.

En medio de una transmisión en vivo en Instagram, el otrora futbolista de Juventus, Inter de Milán y Galatasaray, entre otros, habló sobre la chance del aún jugador albo de poder partir a Vasco da Gama. “Vi una noticia de Vasco, que tiene interés en Alan Saldivia, jugador de Colo Colo. Jugué contra ellos, en la última Copa Libertadores. Cuando terminó el partido, le dije que si continuaba así, evolucionando así, llegaría a Europa rápidamente“, expresó el jugador recordado por su ferocidad dentro de la cancha.

“Jugué contra un gran jugador, (sería) una gran contratación, espero que realmente salga bien. Espero que sea aquel jugador que vi hace un tiempo cuando jugué contra él”, complementó Felipe Melo al respecto, dándole su “bendición” a Alan Saldivia si es que se llega a concretar el traspaso.

Felipe Melo aconseja a Alan Saldivia de partir al Brasileirao/ © Jonnathan Oyarzún

⁉️ ¿A quién traería Colo Colo en reemplazo de Saldivia?

Si las negociaciones entre Colo Colo y Vasco da Gama por el traspaso de Alan Saldivia llegan a buen puerto, en el Cacique ya tienen en carpeta a su reemplazo.

De acuerdo a los últimos reportes, los albos harían una oferta concreta por el central argentino Oscar Salomón, quien pertenece a Boca Juniors pero en las últimas dos temporadas jugó cedido en Platense, siendo parte del título del “Calamar” en el Apertura 2025.