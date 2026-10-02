Datos Clave El cierre: La administración del Estadio Ester Roa confirmó que el recinto cerrará sus puertas para someter el césped a reparaciones mayores. El castigo: El objetivo principal es revertir la inhabilitación impuesta por Conmebol en 2024, cuando el ente rector determinó que la cancha no cumplía con los estándares mínimos para torneos internacionales. Los plazos: Los trabajos comenzarán en febrero de 2027 y la reapertura podría demorar entre cuatro y seis meses, dependiendo de la evolución del pasto.

Uno de los principales reductos deportivos del sur de Chile apagará sus luces por un largo período. El intenso desgaste, sumado a las severas sanciones internacionales que arrastra el recinto, obligaron a las autoridades a tomar una decisión radical respecto al futuro inmediato del campo de juego.

El administrador del recinto, Eric Tilleria, confirmó en diálogo con ADN Deportes que el estadio cerrará sus puertas a partir de febrero del próximo año para realizar una intervención profunda en su césped, buscando recuperar el estatus que perdió ante las autoridades del fútbol sudamericano.

¿Por qué cerrará el Estadio Ester Roa de Concepción?

El evidente deterioro de la cancha en Collao responde a una suma de factores críticos: las intensas lluvias registradas en la zona durante la temporada y la alta carga de partidos albergados. El reducto ha sido el escenario principal para los encuentros de Universidad de Concepción, Deportes Concepción y Fernández Vial, dividiendo su uso en múltiples categorías del fútbol chileno.

Esta sobrecarga generó daños irreparables a corto plazo. Ante este escenario, la administración municipal detalló los pasos a seguir: “En este momento hay un proceso de revisión interno. Posterior a ello, se espera que el proyecto pueda estar en el portal en noviembre y se adjudique en diciembre. Una idea sería entregar el terreno en febrero a la empresa que vaya a construir”, explicó Tilleria.

¿Qué castigo le impuso Conmebol al estadio de Concepción?

Más allá del uso local, el motor principal de esta inversión es revertir un lapidario informe de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En julio de 2024, tras el partido entre Huachipato y Racing por los playoffs de la Copa Sudamericana, ingenieros agrónomos de la entidad internacional inhabilitaron el recinto. El informe fue categórico: “El campo presentaba lugares en que no había cobertura de césped, tenía huecos e irregularidades (estéticas y de nivelación) en varios sectores… yendo esto en detrimento de la seguridad de los futbolistas”.

Por esta razón, Conmebol sentenció que el recinto no cumplía con los requisitos mínimos de calidad para albergar partidos de Copa Libertadores o Sudamericana, dejándolo vetado hasta que se ejecute una “corrección sustancial”.

¿Cuándo volverá a abrir sus puertas el Estadio Ester Roa?

Los equipos de la zona deberán buscar alternativas para ejercer su localía durante gran parte del primer semestre de 2027.

Según las estimaciones de la administración, tras la entrega del terreno en febrero, el proceso de recuperación será extenso. “De ahí, pueden pasar cuatro meses para que la cancha esté operativa para jugar. Puede ser en cinco o en seis meses. Va a depender mucho de cómo se vaya comportando el desarrollo del césped”, concluyó el administrador.