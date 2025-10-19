Everton lamentó una dura derrota a manos de U Católica este domingo en Sausalito y junto con ello también tuvieron que ver cómo sus hinchas causaron desmanes y protagonizaron incidentes que obligaron a dar por terminado anticipadamente el partido, episodio bochornoso que además les puede traer serias consecuencias.

Al momento que se jugaba el tiempo de adición en el coloso de la ciudad jardín se produjo la invasión de barristas de Everton al terreno de juego, lo que generó que el árbitro Manuel Vergara luego de unos minutos de una batalla campal entre estos personajes y la seguridad del estadio, diera por finalizado el encuentro.

👏 Everton condena los incidentes en su estadio y apunta a los responsables

Luego de finalizado el encuentro en la Quinta Región, desde Everton mismo publicaron un comunicado en el que condenaron enérgicamente todo lo sucedido y por supuesto aseguraron que tomarán medidas para sancionar a los responsables.

“Everton expresa su profunda condena por los graves incidentes ocurridos al término del encuentro ante Universidad Católica por la Fecha 24 del Campeonato Nacional”, señala el escrito.

Así mismo, apuntan que: “Nos ponemos a disposición de las autoridades para entregar todos los antecedentes y colaborar en la sanción de los responsables. Estos actos aislados de un grupo minoritario no representan los valores de la familia evertoniana. Reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la seguridad de hinchas, jugadores y todo el entorno del fútbol”.